石家莊機場管制空域多航班備降　陸民航華北局證實：發現一個氣球

▲河北石家莊正定國際機場。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

河北石家莊機場今（16）日中午左右傳出大量航班備降其他機場的消息，引起外界諸多猜測。對此，民航華北地區管理局值班工作人員表示，其接到的資訊是，「發現了一個不明飛行物，最後偵查出來是一個氣球，現在已經恢復正常了。」至於該氣球的相關處理情況，工作人員則表示並不清楚。

▲石家莊機場16日進行空域管制，多架班機備降他處引起外界討論。（圖／翻攝微博）

《紅星新聞》報導，有網友發佈圖片信息，顯示各地飛往石家莊的多個航班正在備降或已備降到其他地方。根據《飛常准》（APP）航班異常數據服務的石家莊正定機場特情資訊，中午12時左右，多架到達地為石家莊的飛機發出備降航班通知。

對於外界熱議，「石家莊機場怎麼了？」石家莊正定國際機場相關人員在16日下午回應稱，中午11時至1時左右，石家莊正定國際機場空域被佔用，該時間段到達的航班均未落地，備降於其他機場，目前已經恢復正常。

此外，也有部分民眾反映，蘭州機場也出現類似的大量備降情況。對此，蘭州機場工作人員表示，主因為大霧天氣，班機沒有辦法正常起降，因此，有些到達航班在銀川、西安等地備降，「目前天氣情況轉好，航班起降正在陸續恢復正常。」

至於石家莊出現的情況，民航華北地區管理局工作人員表示，「發現了一個不明飛行物，最後偵查出來是一個氣球，現在已經恢復正常了。」