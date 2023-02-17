北投地震與大屯火山有關！中研院證實：岩漿庫岩層陷落「範圍很大」

▲今上午北投地震，傳與大屯火山有關，學者林正洪表示，是大屯火山岩漿庫上方的岩層陷落造成。（圖／記者林振民攝）

記者許敏溶／台北報導

今天上午9時8分，北市北投區發生規模3.1地震，地震深度4.8公里，中央氣象局推估與大屯火山活動有關，大屯火山觀測站（TVO）主任、中研院地科所特聘研究員林正洪證實，從觀測資料顯示，的確是大屯火山岩漿庫上方的岩層陷落造成，而且岩層直徑達「數十到上百公尺」，是蠻大一塊，比較特別的是，這次地震位置在七星山半山腰，也就是七星公園旁，的確比較少見，因為過去位置大多比較偏北邊，這次反而偏南邊。

對於今早這起發生在北投區的3.1地震，氣象局地震中心主任陳國昌表示，因為震央位在北投區，地震區域落在大屯火山區到山腳斷層附近，推估與大屯火山活動有關。

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大屯火山觀測站（TVO）主任林正洪，因為找出大屯火山岩漿庫存在的鐵證，證明大屯火山群及龜山島都是活火山，並建置大屯火山觀測站，即時監測大屯山及龜山島動態，日前才獲得國科會行政院傑出科技貢獻獎，他也證實，上午北投區地震，的確是大屯火山岩漿庫上方的岩層陷落造成。

林正洪說，從相關觀測資料看來，上午地震深度僅3點多公里，而大屯山岩漿庫深度則有8到10公里，所以是大屯火山岩漿庫上方的岩層陷落造成這次地震，從震源破裂的形式，和山腳斷層無關，而能造成這樣規模地震，顯示岩層是蠻大一塊，以過去經驗推估，直徑可達「數十到上百公尺」。

此外，林正洪也分析，今早地震位置在七星山半山腰，「的確比較少見」，因為過去地震震央位置大多在偏北邊，這次震央位置反而偏南邊，但他也強調，從目前資料看來，並沒有異常火山活動，民眾不必太擔心。