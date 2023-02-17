獨／學者觀測北投2連震！揭大屯火山噴發2前兆「還不至於爆發」

▲今上午北投地震發生規模3.1地震，但是TVO觀測站則偵測到兩起地震，規模達3.6與3.2。（圖／記者林振民攝）

記者許敏溶／台北報導

今天上午9時8分，北市北投區發生規模3.1地震，中央氣象局推估與大屯火山活動有關，大屯火山觀測站（TVO）也證實，是大屯火山岩漿庫上方的岩層陷落造成，但由於TVO地震觀測網布置比較密集，偵測到地震不只一起，而是兩起，分別是9時8分發生規模3.6地震，9時9分則是規模3.2，會有地震個數與規模上落差，主因是氣象局地震測站數比較少且比較遠，所以才有落差，實際上仍以中央氣象局發布資料為主。

今天上午北投區發生3.1地震，地震深度4.8公里，中央氣象局地震中心主任陳國昌表示，因為震央位在北投區，地震區域落在大屯火山區到山腳斷層附近，推估與大屯火山活動有關。

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大屯火山觀測站主任、中研院地科所特聘研究員林正洪證實，從觀測資料顯示，的確是大屯火山岩漿庫上方的岩層陷落造成，而且範圍蠻大，岩層直徑達「數十到上百公尺」，比較特別的是，這次地震位置在七星山半山腰，也就是七星公園旁，的確比較少見，因為過去位置大多比較偏北邊，這次反而偏南邊。

特別的是，氣象局發布的地震資料，北市北投區今天上午僅有一個地震，而且規模為3.1，但大屯火山觀測站的地震觀測網，則觀測到兩起地震，分別是9時8分發生規模3.6地震，9時9分則是規模3.2，地震深度則是3.7公里、3.6公里。

林正洪表示，會有上述落差，主要是TVO為了監測大屯火山活動，地震觀測網測站布置比較密集，而氣象局的地震測測站則比較少且比較遠，相對有些落差，但因為這都是規模小於4的地震，對民眾影響不大，故請民眾仍以氣象局發布資料為主。

▲大屯火山有岩漿庫，但林正洪表示，目前並沒發現要噴發的異常跡象。（圖／大屯火山觀測站）

此外，林正洪指出，2019年之前，陽明山地震活動少，規模3以上地震，一年平均約1到2起，但在2019年之後，陽明山地區地震活動有增加，特別是規模3以上地震明顯增加，平均每年有6到7起，但過去3、4年震央，大多數都在大油坑、磺嘴山這邊，位置比較偏北邊，今天地震位置則在七星公園，位置比較南邊，是這十年來比較少見現象，是值得注意，但民眾也不用過度緊張。

林正洪分析，若是火山真的活動，不會只有發生一兩個地震，而是會有大量地震活動，且地表會噴發氣體，或者地表溫度改變，但目前沒有同時看到上述異常現象，所以今早地震，是單純火山活動造成，還不至於連結到火山噴發這樣可怕後果。

