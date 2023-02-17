去年詐欺案暴增2成！　他揭政府報告：犯罪所得年平均達700億

▲羅智強籲相關部會嚴打詐騙。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）



實習記者李密／台北報導

根據警政署最新統計，去年警方受理刑案26萬6741件，其中詐欺案共2萬9702件，較前年增加4978件，增幅達20.13%，為各類刑案中增加最多。對此，日前宣布參選北市大安區立委的國民黨前台北市議員羅智強17日表示，詐騙集團謀財又害命，他進國會後一定組最強連線，強力監督相關部會嚴打詐騙，並推動修法加嚴刑責。

羅智強17日在臉書表示，受疫情影響百業蕭條，唯詐騙一枝獨秀，根據行政院洗錢防制辦公室報告，每年平均詐欺犯罪所得高達700餘億元；警政署最新資料也指出，去年警方受理的詐欺案共2萬9702件，較前年增加4978件，增幅20.13%，為各類刑案中最多。

羅智強說，除了傳統電信詐騙，投資、謀職、交友、購物等各式詐騙充斥網路平台，還有「轉錯帳」的詐騙新花招，歹徒以非法取得的個資，向金融機構、地下錢莊、高利貸借款，當款項轉入帳戶，民眾就會接到電話被告知有錢轉錯帳到自己帳戶，要求返還。民眾將錢轉給對方後，便成為「貸款機構」討債的冤大頭。甚至在Google搜尋「詐欺案」，置頂的不是教民眾如何防範或協助受騙民眾的資訊，而如何幫詐騙被告脫身的廣告，標榜「可全身而退」、「無罪/不起訴」、「助提款車手脫困」、「上百件成功案例」，詐騙興旺到連律師都要爭取詐欺案生意。

羅智強痛批，詐騙集團拿受害者的辛苦錢吃香喝辣，甚至謀財又害命，惡行人神共憤。並表示進國會後一定組最強連線，強力監督相關部會嚴打詐騙，並推動修法加嚴刑責，真正讓詐騙集團的罪刑相當，透過嚴懲以達遏阻犯罪。