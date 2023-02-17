傳「吳淡如送千元別針」息封鎖怒火　深夜急發文：要我破產？

記者黃翊婷／綜合報導

知名作家兼主持人吳淡如將AI算圖說成電腦繪圖，一度引發網友抨擊，她16日透過臉書公開道歉，表示會賠禮給被封鎖的網友，沒想到又傳出她要送的賠禮是價值1280元的天然淡水珍珠別針。對此，吳淡如16日深夜緊急連發2篇文章澄清，表示不是要送別針，而是畫作提袋，「不好意思，你是要讓我破產嗎？」

▲吳淡如的畫作提袋。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如，下同。）

吳淡如12日在臉書分享她的「電腦繪圖」作品，卻被質疑將AI算圖當成個人畫作，因此遭到大批網友抨擊。事發5天之後，吳淡如軟化態度，並於16日在臉書PO文公開道歉，坦承自己用詞確實有誤，願意賠禮給遭封鎖的網友。

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▲謝知橋在吳淡如的臉書文章下方貼出友人與小編的對話「證據」。

沒想到竟然又傳出吳淡如要賠禮的物品是價值1280元的天然淡水珍珠別針，作家謝知橋貼出友人與吳淡如楊小編的對話，小編確實有說出賠禮是市價1280元的天然淡水珍珠別針；此外，他還意外發現淘寶賣場有同款別針，價格只要人民幣118元（約新台幣522元），懷疑是淘寶賣家盜用吳淡如賣場的照片。

▲謝知橋臉書PO文。（圖／翻攝自Facebook／謝知橋）

對此，吳淡如16日深夜在臉書連發2篇文章澄清，網路謠傳她要送別針當賠禮，「不好意思，你是要讓我破產嗎？哈哈。剛剛問過小編，他沒有給您這個照片。我知道你對我恨意很深，也許我不知道從什麼時候就開始得罪你，但是不要把我往死裡打，再三跟您道歉喔。請原諒我好嗎？」

▲吳淡如發文澄清。

吳淡如表示，希望事件就此平息，她不想浪費社會資源，也不希望讓家人朋友擔心，謠言止於智者，「我受到任何的傷害都沒關係，我可以承受得住，一切都是我的錯」，同時也很感謝謝知橋發文告知疑似遭淘寶賣家盜圖的事，一切只是一場誤會。謝知橋也在原文章補充說明，吳淡如的團隊說照片是廠商提供的，吳不確定相關事宜，所以團隊決定暫時下架別針，並追查相關問題。

至於賠禮到底是什麼，吳淡如表示，是她的畫作提袋，畫的是小王子、麵包樹還有狐狸，「如果您願意說出您最喜歡的《人生實用商學院》的來賓或者是希望我們邀請誰，我們就會把一個袋子寄給你，左下方有簽名。」