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「AI電腦繪圖」讓人怕怕？網舉「這1新科技」慘況：吹捧過頭

▲吳淡如秀「電繪作品」被揭其實是AI。（圖／翻攝自臉書／吳淡如）

▲吳淡如秀「電繪作品」被揭其實是AI繪圖。（圖／翻攝自臉書／吳淡如）

實習記者林郁婷／綜合報導

作家吳淡如13日在臉書分享她的「電腦繪圖」作品，卻遭網友質疑是「AI繪圖」，連日來爭議不斷，她則不以為意的在臉書連發有關「AI改變未來」相關文章，並封鎖酸民。就有一名網友好奇相關科系的人怎麼看待這件事？若是未來每個人用AI繪圖，都說自己是繪師，會不會讓學了幾十年美術的人難堪；對此，不少網友以1項新科技為例，認為不用太過擔心。

原PO在PTT以「美術系怎麼看待這次Ai繪圖事件?」為題發文，表示這次AI繪圖事件，他認為有一類人最有資格發表意見，就是美術或是美術相關科系的人，他用「櫻花貓少女」來舉例，自己不是學美術的，也沒有科班底子，但知道想畫出這幅畫不容易，「那個上色、光影、骨架，還有美術系專用的各種名詞」，如果未來每個人都用AI繪圖，自稱是繪師，會不會讓「那些學了十幾年美術的情何以堪？」

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貼文引起熱議，網友認為不必擔心，「目前程度還是工具」、「就算沒AI，大部分也是活不下去」、「認識的美術系後續出路走美術的也不多」、「美術現在很少走純畫的吧，除非真的超屌」、「說真的美術系到底是誰抱持著賺錢的心態進去的」。

也有不少人以「NFT」為例（Non-Fungible Token，非同質化代幣），表示「每個新科技出來不都吹捧得要命」、「NFT現在名聲超臭」、「虛擬貨幣之前也吹成未來啊，結果馬斯克去年賠慘了」、「為了吸引韭菜進場總是有各種話術說這是未來趨勢」。

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