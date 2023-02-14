AI繪圖遭炎上！她揭吳淡如挨批主因　第一時間沒做「這件事」

▲吳淡如因「AI繪圖」事件遭網友撻伐。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

作家吳淡如「電腦繪圖、AI繪圖分不清」事件持續延燒，她不滿網友斷章取義，揚言已請律師蒐證準備要告酸民。知名書評、YouTuber「NeKo嗚喵」也發文表示，耳聞淡如老師是個愛才惜才的人，可惜拒絕溝通和同溫層的保護下，「親手打了繪師們大大的一巴掌」，並指出吳淡如第一時間忘做1事補血。

對於吳淡如爭議事件，許多人紛紛出面發表自己的看法，「NeKo嗚喵」也在臉書粉專發聲，她認為「很懂商法、很會賺錢、很聰明的人，不見得什麼事情都是對的」，直言自己一直很討厭身上有股傲氣的知識份子，更討厭拿著「前輩」、「長輩」這種身分來要求尊重，因為「尊重是要自己爭取來的」。

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▲NeKo嗚喵發文批評吳淡如。（圖／翻攝自NeKo嗚喵臉書）

NeKo嗚喵表示，真正的電腦繪圖要花很多心力，絕非是幾個關鍵字搞出來的東西。她認為，AI繪圖只是輔助，頂多可以幫助繪師快速越過前期打稿的時間，如果真的會畫畫，那更應該知道，真正的功力不是在0到90％，後面的90到100％的過程才是痛苦來源。

NeKo嗚喵坦言，「耳聞淡如老師也是一個愛才惜才的人，很可惜在三言兩語、拒絕溝通和同溫層的保護之下，親手打了繪師們大大的一巴掌」。再次證明了氣頭上很難有同理心，那怕是暢銷作家也一樣。

NeKo嗚喵說，如果以後都沒有作家，每個人都用AI軟體弄一弄，人人都是文字工作者的世界，不知又會做何感想？身為讀者，真心難過。她也認為，若吳淡如能在第一時間笑笑帶過，或者乾脆認錯，「我才覺得是一個長輩有的氣度和值得尊重的行為」。