吳淡如遭炎上！內行人曝「電腦繪圖者不喜歡AI繪圖」真正原因

▲吳淡如的「櫻花貓少女」，卻被揭其實是AI畫的。（圖／翻攝自臉書／吳淡如）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

作家吳淡如昨（13）日分享自己第一張「電腦繪圖」作品「櫻花貓少女」，卻被網友質疑拿AI算圖當個人畫作，慘遭炎上，件事在網路上引發軒然大波。對此，粉絲團「雞律委員會」也在粉專提出「電腦繪圖工作者不喜歡AI繪圖」的背後原因，引起網友共鳴。

臉書粉專「雞律委員會」發文表示，吳淡如的首張「電腦繪圖」作品「明明是電腦AI生成的圖，發文像是他自己畫的，後面才在『說我又沒說是手繪，AI繪圖也算電腦繪圖！』」不懂她是「AI繪圖跟電腦繪圖詞義搞錯，還是有意將AI繪圖生成的圖，模糊的暗示成他畫的」。

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「雞律委員會」也指出「電腦繪圖工作者，不喜歡AI繪圖的原因」，並不是擔憂「會被AI搶工作啦」，而是AI算圖是需要「素材」生成，但這些素材都是來自「別人的畫作」，至於這些「別人的畫作」，或是這些AI使用的「素材庫」是否都有取得授權，「沒人知道」，說難聽一點AI繪圖就是「組合肉」「奇美拉」。（附註：奇美拉是希臘神話中著名魔獸，被人稱為合成獸，在這有拼接、嵌合之意。）

貼文引來逾3400人按讚，網友認為「身為作家，用詞不精確真的很糟糕…就像飯店主廚把蕃茄醬說成甜辣醬一樣。」、「照這邏輯，只要人做出來的東西，就可以稱人工智慧」、「客戶提出需求後由繪師手繪或是由AI電繪，怎樣都不會變成是委託人自己的作品⋯」「感覺很像第一次發現手機可以存照片的老人，然後期待會有別人誤會這是他自己拍的作品」。

也有人以「歌曲」為例更好理解，「譜曲如果是用AI，不能稱為自己創作。」也有人緩頰「應該是搞不懂『電腦』繪圖的定義啦，可以理解。只是後來被講了可能也沒辦法拉下臉來吧。」