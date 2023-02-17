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防台灣有事　美軍陸戰隊將領：美日儘速加強嚇阻力

▲▼美國海軍陸戰隊司令伯格（David Berger）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍陸戰隊將領柏格（David Berger）表示，美國應與日本等周邊國家加強合作，提高嚇阻力才能防止與中國戰爭。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美軍陸戰隊將領柏格接受日媒採訪時表示，鑑於「台灣有事（兩岸衝突）」可能發生，美日應儘速加強嚇阻力。美軍有必要擴大來自日本的國防裝備零件提供及彈藥補給。

美軍陸戰隊將領柏格（David Berger）在美國華府接受日本經濟新聞採訪時，對於日本去年12月底通過新版安全保障戰略文件，他表示，他過去30至40年來參與日本相關事務，認為日本新版安保戰略重要至極，因為對於中國的威脅或中國共產黨的目標，美日抱持相同的看法。

柏格說：「美國與日本等周邊國家合作，提高嚇阻力才能防止與中國戰爭。」

美日兩國政府今年一月同意將改組駐日本冲繩的美軍陸戰隊，在2025年之前創立「陸戰隊濱海作戰團」（MLR）。小規模的部隊可在離島與離島之間迅速移動，一方面避免中國解放軍的飛彈攻擊，一方面實施作戰。作戰的範圍包括蒐集敵方位置的情報、對艦飛彈的運用、防空、補給行動等。

被記者問及當台灣有事（兩岸衝突）時，「陸戰隊濱海作戰團」是否在第一線作戰的問題時，柏格答說：「或許是。」他也言及，屆時部隊的運用可能委由印度太平洋軍。言下之意，對於因應台灣有事，平時有在做準備。他說：「台灣有需求，且美國同意的話，我們可提供任何的訓練。」

有關美軍陸戰隊與日本自衛隊的合作當中，進行國防裝備的補給行動一事，柏格表示此事有必要加強。舉例而言，美軍裝備品的修理所使用的零件應盡量從日本調度、彈藥應互相通融運用。燃料的補給、運輸手段等也應該是美日合作的對象。

柏格的看法認為，陸戰隊在戰鬥的第一線行動，補給物資不是從美屬關島或夏威夷調度，而是應該盡量從地理上較靠近中國的日本調度。就因為「陸戰隊濱海作戰團」分散在離島實施作戰，補給行動將更複雜，在緊急狀況下，美日的補給行動是否能順利將是關鍵。

他強調，包括資訊、情報的共享在內，美軍陸戰隊的活動與日本自衛隊應更加密切。他還認為，應該在印度太平洋地區擴大善用攻擊型無人機。

這又被稱為「滯空型彈藥」（loitering munitions），能在目標所在的區域內進行巡航遊蕩，從空中偵察，發現敵人的話，可由後方人員控制進行目標指定，或藉由機載的機器視覺自動辨識目標，然後進行俯衝式自殺攻擊。

這種攻擊無人機的特色是，相較於飛彈，爆發力小，但容易運載。俄烏戰爭中，烏克蘭軍隊就是用具有自殺攻擊能力的美國製無人機「彈簧刀」（Switchblade）對抗俄羅斯軍隊。

自殺攻擊型無人機主要是針對戰車或對人使用，但柏格說：「今後幾年之內，美軍與日本自衛隊將探索出新的戰力運用法。」他表示，為了不讓敵國封鎖海上的戰略要衝，「滯空型彈藥」能扮演的角色將更大。

如果台灣有事，中國解放軍將企圖從台灣封鎖東方海域；從冲繩跨越通過台灣、菲律賓等的「第一島鏈」來到太平洋。除了運用對艦飛彈，如果也能善用攻擊型無人機的話，將有效阻止中國船艦的作戰。

美軍陸戰隊正在研發地上發射型的中程彈道飛彈，將來冲繩的陸戰隊濱海沿岸團是否會運用這種中程彈道飛彈呢？柏格說：「目前還在研發階段，談部署的單位還言之過早。」預估2020年代中期將完成研發，可能會與包含日本在內的中國的周邊國家私下進行協商。

有關中國的偵察型氣球飛入美國領空一事，柏格表示完全無法接受中國的行動。因為，持續侵犯他國的領空或領土，無法帶來穩定。有人認為在中國偵察型氣球被發現前，中國期待改善中美關係。對此，柏格說：「我們有必要重新密切觀察中國的意圖。」

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