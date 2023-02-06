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甜姐兒楊智惠　獲票選部立台南醫院最親切藥師

▲衛福部台南醫院藥劑科楊智惠藥師，票選勝出獲得該醫院服務最親切藥師獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲衛福部台南醫院藥劑科楊智惠藥師，票選勝出獲得該醫院服務最親切藥師獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

想從全醫院26位優秀藥師中脫穎而出，被病患和民眾票選為最親切藥師可不容易，除藥學專業要足，甜美笑容更是不能少，即使戴上口罩，眼神仍能散發出讓人安定的力量和輕柔關心話語，這是博得病患和民眾信賴關鍵，衛福部台南醫院藥劑科楊智惠藥師，以這樣特質在票選中勝出，獲得該醫院服務最親切藥師獎。

畢業於大仁科技大學藥學系的楊智惠，畢業後先在家鄉的部立彰化醫院服務，後來又轉任到婦產科診所、生技藥廠、連鎖藥局，最後和夫婿落腳在台南，進入部立台南醫院藥劑科工作，因為有先前多種不同職場的工作經驗，讓她在與病患的互動中更加圓融，再加上個性較為外向，很快就能與病患進行有效的溝通，讓病患對她更加信賴。

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即使是固定來看診領藥的老病患，只要病患有領到氣喘吸入劑，在發藥的同時，她總是會不厭其煩的再詢問一次病患是否會使用，以確認病患領完藥後可以正確使用來照顧好健康，也讓不少病患倍感溫馨。

▲衛福部台南醫院藥劑科楊智惠藥師，票選勝出獲得該醫院服務最親切藥師獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

楊智惠說她很喜歡在部立台南醫院工作，因為每天的工作不會只固定在一個位置，也許早上是在門診藥局發藥，下午就到UD（住院藥局）去做處方的調劑，或是輪派到擔任麻醉藥師的工作，讓每天的工作不至於過度單調，她說調劑包藥的動作普遍都會被認為是枯燥乏味的，但在她的想法：「同樣的動作重複做，不出錯且做到極致，就是專業」。

她說藥師的工作包含藥品的「三讀五對」，覆核有無交互作用，裝釘完成並親手交付藥品，每個動作都是專業的呈現，每把一份藥品交付給病患時，背後都是藥劑科的同事通力合作才能完成，病人的用藥安全是藥師的職責，所以，得獎的雖然是她自己，但患者給予的肯定榮耀應該是歸屬於整個藥局，也感謝同事們的協助。

部立台南醫院藥劑科主任廖麗香說，醫院工作的藥師就是這麼單純、這麼善良，也恭喜楊智惠藥師，在這次台南市藥師公會舉辦的「票選醫院服務最親切藥師」中獲此殊榮，可說實至名歸。

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