發完最後1箱抗病毒藥　台南防疫藥師馮水源告別人世

▲台南市防疫藥師馮水源（右）在疫情最緊繃之際，協助政府發放口服抗病毒藥，因過度勞累，癌症舊疾復發，2月6日辭世，令人不捨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

配合政府防疫政策站到第一線來包口罩、發快篩，發放口服抗病毒藥、幫確診民眾送藥到府的台南防疫藥師馮水源，疑因過度勞累，去年底癌細胞突然瞬間擴散，在12月份將分配給他的最後一箱抗病毒藥發完，即專心養病，惟2月6日不幸撒手人寰，享壽62歲，讓台南市藥師公會會員深感不捨，不勝唏噓！

▲台南市藥師公會理事長吳振名率領公會幹部和發放口服抗病毒藥任務的藥師一同到殯儀館向馮水源藥師上香致意，感謝他一生以藥師身分為民眾所做的付出貢獻。

台南藥師公會指出，曾任台南市藥師藥局聯誼會會長的馮水源藥師，接任會長職務時正巧遇上COVID-19新冠肺炎肆虐台灣之際，除了配合政府防疫政策站到第一線來包口罩、發快篩，更在去年5月疫情大爆發進入最緊張的時刻，立馬擔任起發放口服抗病毒藥的任務和幫確診民眾送藥到府，疑因過度勞累，去年底癌細胞突然瞬間擴散，台南市藥師公會不忍馮藥師如此過勞，在12月份將分配給他的最後一箱抗病毒藥發完，即請他先安心養病為重，惟於2月6日不幸撒手人寰，讓公會會員深感不捨唏噓！

▲當政府不再透由郵務士來配送防疫酒精到社區健保藥局，藥師仍自己開車搬運酒精回藥局來讓民眾方便購買，台南藥師在防疫過程中都以民眾優先考量。

台南市藥師公會理事長吳振名表示，馮藥師是一位相當優秀的藥師，去年底雖因癌細胞擴散住院，出院後仍主動要求公會繼續撥發口服抗病毒藥Paxlovid給他，以利他可以繼續執行這項任務，讓確診民眾免於苦痛，也讓他負責調度的永康地區藥局藥師可以就近來補給抗病毒藥，免去其他藥師遠距調藥來回奔波的辛苦，這樣的精神真的是苦民所苦、利他為先，因不忍讓他再承受過多的壓力與負擔，周邊負責口服抗病毒藥的衛星藥局藥師決定承接他的任務，也請他安心養病。

吳振名說，口服抗病毒藥Paxlovid是一個新藥，當藥師接下疫情指揮中心給的發藥任務，每位負責此一任務的藥師都壓力甚大，除了對新藥充滿很多的未知，還須負責每盒高達2萬多元的藥品保管責任，並幫來領藥的病患仔細比對他們現在已有在服用的慢性病用藥是否有交互作用，哪些慢性病藥該停用、哪些藥需減半？甚至還得再檢視病患的eGFR(腎絲球過濾率)是否偏低？抗病毒藥是否須減量？完成調劑衛教交付與病患用藥後的不良反應處理和建議，又必須在24小時內登錄回報到疾管署的防疫物資管理系統，壓力、體力負擔真的很大。

當實名制口罩完成階段性任務，民眾可以自費購買時，口罩廠多以高利潤的外銷通路來優先供貨，國內自費口罩仍不易買到，台酒的防疫酒精也不再由郵務士配送到藥局，馮藥師隨即統籌台南市社區健保藥局的自費口罩、酒精等接洽配送搬運任務，讓民眾都可以就近在住家附近的藥局即可購買到口罩、酒精，讓防疫物資的供需穩定來安定民心，這種「以民眾為先」的藥師無我精神態度，只有搬過一箱箱厚重酒精、扛過一箱箱厚實口罩的社區藥局藥師才會懂。

一生低調行事、默默奉獻的馮水源，即使在過世之後，仍低調不辦公祭，但台南市藥師公會一直都關心著他的健康狀況發展，一獲知馮藥師過世的消息，即由吳振名理事長率領公會幹部和發放口服抗病毒藥任務的藥師一同到殯儀館向馮藥師上香致意，感謝他這一生以藥師的身分為民眾所做的付出貢獻。