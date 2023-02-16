　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東縣民服務中心升級　提供24小時智能櫃取件

▲台東縣民服務中心優化升級。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣民服務中心優化升級。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「智能卓越、溫馨服務」台東縣政府16日於縣民服務中心召開優化服務記者會，宣布啟動智能與溫馨的服務模式，台東縣長饒慶鈴提到，縣民服務中心自去年9月開始進行內部空間及外部環境的修繕工程，加上配合軟體服務優化升級，創新服務提供51項網路線上申請，並自即日起提供24小時智能櫃取件服務，方便民眾隨時取件。

饒慶鈴表示，自上任來推出「開放、整合、創新」的施政方程式，在各局處融入業務後皆具有良好成效，連續4年縣府團隊皆榮獲行政院政府服務獎的殊榮，而縣民服務中心將以同樣的方程式，用嶄新面貌服務全縣民眾，以「智能卓越、溫馨服務」的目標再出發，採用企業服務顧客的成功模式OMO（online merge offline）線上整合線下服務，藉數據整合的技術更精確掌握民眾需求，並針對不同的族群需求設計出更精準服務。

國際發展及計畫處長曹劍秋則指出，縣民服務中心自2005年啟用即「以客為尊」及以「一處送件，全程服務」的理念服務縣民，歷經18年的運作服役，內部設施已老舊且空間動線不符民眾需求，去年運用花東基金及縣府預算約１千萬元，進行內部修繕及周邊環境改善，以親民、節能、視覺化為設計主軸，戶內採明亮、簡潔、服務動線舒暢的空間設計，戶外停車空間改善，將人行步道還給行人通行。

此外，再加上軟體服務優化升級，以「效率」、「智能」為目標，提供51項線上申請服務及24小時智能櫃取件，方便民眾隨時取件，另為便利旅居外縣市民眾返鄉申辦，推行「預約申請，預約取件」服務，民眾可先電話預約服務時間(089-347550)，或約定時間取件，縣民中心派員給予協助，大幅減少申辦時間。

國計處進一步說明，臺東縣民服務中心肩負縣府221項民眾申請案件服務，並設有消費者保護中心、中小企業諮詢、法律諮詢、地政諮詢等專家級諮詢服務，中心全年受理申請案件數約15,500件，另戶政、地政、稅務等申請服務案件數約85,000件，而平均每日到中心接受服務約150人次。為鼓勵民眾多體驗友善及便利服務，自即日起申請案件服務採用智能櫃取件者，前500名可獲得台東金幣200枚。

ET快訊
夏玉順是誰？　劉文正「超級經紀人」爭議起底
早知劉文正死訊是烏龍？　她發文藏線索
一圖揭房貸補貼多荒謬！　他嘆：幫不了負擔最重族群
200顆「白帶魚頭」亂丟環溪步道！　密集魚眼噁照曝
快訊／28歲騎士詭異飛越「3層圍籬」　摔14米深立井慘死
快訊／高挑美女遭國安局退訓！　PTT怒發文下場慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東在地節能策略聯盟會議　擴散節能效益

東港安泰醫院成立精準癌症治療中心　治療效果更好副作用更低

中台灣8縣市治理平台啟動　嘉義市主打創意引領城市發展

全家出遊鑰匙反鎖車內　台東警員化身鎖匠...出奇招解圍

台東縣民服務中心升級　提供24小時智能櫃取件

嘉義縣首次臺日防災交流研討會　強化防災觀念降低災損

移民署新住民喜迎春　手作花圈體驗多元文化

「樂芽潤米庇護工場」　蘆竹二號社會住宅開幕

國姓「天穿日」傳承客家文化和古禮　許淑華承諾明年提高預算

黃偉哲三度出席行政院會　發聲為南部爭取居住正義與交通平權

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

香燈腳隨媽祖沿路撿垃圾　72歲嬤手拿2大包不喊累

3kg大龍蝦懷孕近臨盆　老闆不忍賣放生回大海

奴才貼心幫貓皇戴新帽　牠秒原地關機：已登出

萌弟沒穿褲被阿祖訓話　他奶音狂頂嘴：賣唸！

苦練7年投籃機997分！　手速超狂單手1秒1球

台東在地節能策略聯盟會議　擴散節能效益

東港安泰醫院成立精準癌症治療中心　治療效果更好副作用更低

中台灣8縣市治理平台啟動　嘉義市主打創意引領城市發展

全家出遊鑰匙反鎖車內　台東警員化身鎖匠...出奇招解圍

台東縣民服務中心升級　提供24小時智能櫃取件

嘉義縣首次臺日防災交流研討會　強化防災觀念降低災損

移民署新住民喜迎春　手作花圈體驗多元文化

「樂芽潤米庇護工場」　蘆竹二號社會住宅開幕

國姓「天穿日」傳承客家文化和古禮　許淑華承諾明年提高預算

黃偉哲三度出席行政院會　發聲為南部爭取居住正義與交通平權

東京疑現禽流感！動物園3鴨鴨染疫亡　井之頭自然文化園拉警報

修杰楷狹持小女孩　滿臉鬍渣「驚恐雙眼」網全認不出！

第2次投胎！OL月領28K「靠1招翻身」當貴婦　買車房狂炫富

臧芮軒打槍告白「只想當朋友」　Teddy苦澀：妳可以喜歡別人

被雲海團團包圍！苗栗觀景野餐新據點　臥躺露營風帳篷放空一下午

太狠了！男猥褻兒童怕被捕　揮刀自宮「毀根滅跡」

預售案衝上8字頭　在地：「瘋城」買氣外溢2大重劃區

心理師推5招「讓人愛上你」！　2原因常被騙感情：想證明自己有人要

毛毛你在哪／13歲瑪爾蘆洲三民路失蹤　媽喊話：快回家再一起旅行

想上廁所被載到摩鐵「聊滿3hrs」！她一查卻嚇慘　驚覺逃一劫

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

地方熱門新聞

國王企鵝「嘟胖」來Xpark交友　還有重要任務

白沙屯媽鑾轎駐駕西螺廣福宮過夜

228連假一工處轄管省道　疏運措施報你知

2023北橫櫻花勇士單車完騎認證　17日開放報名

新北輔導鶯歌陶瓷產業　丹寧陶杯入選國際咖啡杯大賽

金山農會歡慶農民節　青農呂昆翰獲表揚

全台節電績優城市　嘉義市西區蟬聯節電王

代理教師聘期議題　雲林縣府財政困難：還得商量

200年來首次！ 白沙屯媽祖抵斗六

二叭子植物園櫻花綻放　春季限定健行好去處

黃偉哲盼台美產業共榮互惠

高中正妹潘柔週記可愛塗鴉令人驚嘆

「大武門」音樂祭屏東登場　蛋堡12組歌手嗨唱

黃偉哲發聲為南部爭取居住正義與交通平權

更多熱門

相關新聞

防範諾羅病毒　台東衛生局籲做好個人清潔

防範諾羅病毒　台東衛生局籲做好個人清潔

最近常有因諾羅病毒引起的嘔吐、腹瀉案例，由於諾羅病毒傳染力強，容易引發群聚感染，台東縣衛生局提醒民眾，務必做好個人清潔和食品衛生習慣，才能防諾羅病毒的感染。　

全台機器人大賽！台東三和國小奪3大獎

全台機器人大賽！台東三和國小奪3大獎

揮別40年歷史　台東縣老人會館17日拆除

揮別40年歷史　台東縣老人會館17日拆除

花東鐵路全線雙軌化將動工　估2027年通車

花東鐵路全線雙軌化將動工　估2027年通車

台東台11線轎車追撞大貨車　駕駛一度受困

台東台11線轎車追撞大貨車　駕駛一度受困

關鍵字：

縣民中心台東饒慶鈴

讀者迴響

熱門新聞

快訊／劉文正沒有死！

香燈腳集體翻車！朱府王爺突降乩邀白沙屯媽祖

女星結婚13天遭老公「砍斷手指打到流產」！

獨／夏玉順改口證實劉文正假死！原因曝光

陳盈潔教唆偽簽本票案　改判3年2月

網紅遭霸凌輕生！妻淚：留下兩老和3月大女兒

小S女兒在家突「脫衣爆哭」！法師到場收驚

劉文正被詐死「本人首發聲怒了」！早和前經紀人沒聯絡

半夜逛唐吉軻德…結帳「目睹驚人一幕」

違遺願撿舍利子！他爆佛教名山弟子1句真心話

文化禮金擴大發放！18到21歲都有

快訊／房貸補貼方案出爐！　家戶所得120萬元內每戶可拿3萬

北一妹顧植物人哥哥「結婚1要求」　他嘆自私被罵爆

劉文正還活著！　伊能靜微博首發聲

懷胎6月婦倒地沒心跳　孩子保不住…夫淚崩

更多

最夯影音

更多
台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻
烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲

3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面