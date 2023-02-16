台東縣民服務中心升級　提供24小時智能櫃取件

▲台東縣民服務中心優化升級。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「智能卓越、溫馨服務」台東縣政府16日於縣民服務中心召開優化服務記者會，宣布啟動智能與溫馨的服務模式，台東縣長饒慶鈴提到，縣民服務中心自去年9月開始進行內部空間及外部環境的修繕工程，加上配合軟體服務優化升級，創新服務提供51項網路線上申請，並自即日起提供24小時智能櫃取件服務，方便民眾隨時取件。

饒慶鈴表示，自上任來推出「開放、整合、創新」的施政方程式，在各局處融入業務後皆具有良好成效，連續4年縣府團隊皆榮獲行政院政府服務獎的殊榮，而縣民服務中心將以同樣的方程式，用嶄新面貌服務全縣民眾，以「智能卓越、溫馨服務」的目標再出發，採用企業服務顧客的成功模式OMO（online merge offline）線上整合線下服務，藉數據整合的技術更精確掌握民眾需求，並針對不同的族群需求設計出更精準服務。

國際發展及計畫處長曹劍秋則指出，縣民服務中心自2005年啟用即「以客為尊」及以「一處送件，全程服務」的理念服務縣民，歷經18年的運作服役，內部設施已老舊且空間動線不符民眾需求，去年運用花東基金及縣府預算約１千萬元，進行內部修繕及周邊環境改善，以親民、節能、視覺化為設計主軸，戶內採明亮、簡潔、服務動線舒暢的空間設計，戶外停車空間改善，將人行步道還給行人通行。

此外，再加上軟體服務優化升級，以「效率」、「智能」為目標，提供51項線上申請服務及24小時智能櫃取件，方便民眾隨時取件，另為便利旅居外縣市民眾返鄉申辦，推行「預約申請，預約取件」服務，民眾可先電話預約服務時間(089-347550)，或約定時間取件，縣民中心派員給予協助，大幅減少申辦時間。

國計處進一步說明，臺東縣民服務中心肩負縣府221項民眾申請案件服務，並設有消費者保護中心、中小企業諮詢、法律諮詢、地政諮詢等專家級諮詢服務，中心全年受理申請案件數約15,500件，另戶政、地政、稅務等申請服務案件數約85,000件，而平均每日到中心接受服務約150人次。為鼓勵民眾多體驗友善及便利服務，自即日起申請案件服務採用智能櫃取件者，前500名可獲得台東金幣200枚。