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防範諾羅病毒　台東縣衛生局籲做好個人清潔和食品衛生習慣

▲防範諾羅病毒，台東縣衛生局呼籲做好個人清潔和食品衛生習慣。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲防範諾羅病毒，台東縣衛生局呼籲做好個人清潔和食品衛生習慣。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

最近常有因諾羅病毒引起的嘔吐、腹瀉案例，由於諾羅病毒傳染力強，容易引發群聚感染，台東縣衛生局提醒民眾，務必做好個人清潔和食品衛生習慣，才能防諾羅病毒的感染。　　

台東縣衛生局表示，諾羅病毒好發於每年的11月至隔年3月間達到高峰，它的傳染力及散播力不但非常快速廣泛，病毒顆粒非常少量即可致病，而且75％酒精無法將其殺滅，潛伏期一般為24至48小時，任何年齡層都可能發生，常見傳染途徑為食入被諾羅病毒污染的食物或飲水、接觸被諾羅病毒污染的物體表面，再碰觸自己的嘴、鼻或眼睛黏膜傳染，及與病人接觸或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫也可能受感染。

發病的主要症狀有噁心、嘔吐、腹部絞痛和水樣不帶血腹瀉，全身性的症狀有頭痛、肌肉酸痛、倦怠等，部分病患會有輕微發燒的現象，症狀通常持續24到72小時。

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衛生局指出，近期諾羅病毒發生頻繁較高，提醒民眾預防「諾羅病毒」感染，應注意下列事項，肥皂洗手，特別是在如廁後、進食或者準備食物之前；為嬰幼兒或老年人更換尿布或處理排泄物之後，應以肥皂洗手；飲水要先煮沸再飲用，所有食物都應清洗乾淨並澈底煮熟，絕不生食；外食要選擇乾淨衛生的餐飲場所。不需烹煮的食物應盡快吃完；食物需要封上保鮮膜以預防污染，吃剩的食物應該放在溫度適中的冰箱內儲存。

此外，被污染的食物或者懷疑被污染的食物必須被丟棄；注意居家環境衛生，必要時可用漂白水消毒；新生兒餵哺母奶可提高嬰幼兒的免疫力；為了預防把疾病傳染給其他人，尤其是餐飲業工作者，應於症狀解除至少48小時後才可上班。

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