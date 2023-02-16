國1西螺穿越橋改建「車道縮短」！228難逃回堵　閃地雷路線出爐

記者李姿慧／台北報導

因應國道1號西螺穿越橋改建工程，2月11日起至113年12月31日施工路段車道調整，西螺交流道南下集散道路由原2車道縮減為1車道通行，高公局表示，228連假車流量大，易造成西螺南下集散道路壅塞，影響西螺出口車流，甚至回堵至主線，呼籲行駛國1南向欲前往西螺，可提前由北斗交流道駛出改行台1線避塞車。

國道1號西螺交流道230K+469穿越橋為早期興建，路幅窄，配合台1線未來拓寬規劃，正進行改建中。該工程109年11月29日開工，112年2月11日至113年12月31日進行施工路段車道調整，因集散道路縮減為1車道，集散道路易壅塞及影響西螺出口車流順行。

▲▼228連假國1西螺穿越橋改建工程及替代道路。（圖／高公局）

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由於228連假期間交通量大，預估車道縮減將造成回堵，高公局建議，用路人可由國道1號北斗交流道駛出改走替代道路，利用平面道路側車道銜接台1線前往西螺地區，或經由西螺交流道南下入口匝道續行，避開塞車路段。

228和平紀念日連假國道也實施匝道封閉管制措施，國5於連假首兩日(2/25~26)時段封閉石碇、坪林南向入口；西部國道地區，連假首日(2/25)時段封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口，第2日(2/26)時段封閉國1埔鹽系統南向入口，第3、4日(2/27-28)時段封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

▼228連假匝道封閉措施。（圖／高公局）