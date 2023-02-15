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這周六地獄補班日「3月還有1天」　他拋出解套法！網怒開噴

▲▼天氣 寒流 低溫 冬衣 保暖 口罩 冷氣團 強烈冷氣團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲本周六大家要早起上班上課。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／劉維榛報導

熬完本周六（18日）補班日，就能迎來下周228的「4天連假」。不過有網友們哀喊，連上6天真的爆痛苦，分別提出補班的解套法，像是改星期日補班，中間有個星期六可以喘息；或是8個工作日晚走1小時，「這樣比禮拜六上班好吧？」文章曝光後，其他網友對周日補班一事反酸，「那你下周不是也連上6天班？」

一名網友在PTT抱怨，這周六又要再一次地獄補班了，光一個月就補班2次，連上6天班真的很痛苦。對此，原PO不禁拋問，「為什麼政府補班日，都要挑在星期六啊？」

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畢竟一口氣連上6天太累，原PO靈機一動想出法子，如果補班日挑在星期日的話，中間有個星期六可以喘息，「這樣不是比較不累人又不會欠老闆工作天嗎？到底在想什麼？」

文章曝光後，底下網友開噴「那你下周不是也連上6天班」、「你補星期日，接到下周一到五還不是上6天班？」「星期日是休息日」、「然後再連上6天？周日到周五」、「勞基法規定，禮拜天不能動」。

另有網友回文建議，如果真的要補班，「不如連續8天，晚一個小時下班算了，這樣比禮拜六上班好吧？反正都已經到公司了，不用特別早起一天，不用花時間通勤，不是很好嗎？」

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲網友熱議。（圖／翻攝PTT）

事實上，2月有2個補班日並不是最地獄的，3月才是今年的大魔王月份，該月沒有任何國定假日，又是大月31日，25日還要因應清明連假而補班，變成只有7天假期，上班天數多達24天，可說是2023年最累又最雷的月份。

另外，2023年政府行政機關辦公日曆表，接下來3天以上的連續假期，整理如下：

►和平紀念日（2/25至28，共4日）
►兒童節及民族掃墓節（4/1至4/5，共5日）
►端午節（6/22至25，共4日）
►中秋節（9/29至10/1，共3日）
►國慶日（10/7至10，共4日）

補班日則有2月18日、3月25日、6月17日、9月23日。針對今年調整放假及補班次數太多一事，人事總處日前回應，連續假期除可鼓勵民眾從事國內旅遊，亦有助於紓解工作壓力，增進內需市場及促進經濟發展。民眾如有個人需求，仍可於補行上班當日自行請假，但人事總處仍將持續蒐集多方意見，做為日後研修參據。

▼今年還有4個補班日。（圖／記者施怡妏繪製）

▲▼ 。（圖／記者施怡妏繪製）

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