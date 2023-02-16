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大型重機爭取上國道！高公局民調出爐　「近6成反對」最怕2行為

▲▼重機爭取路權騎上國道。（圖／翻攝畫面／大型重機車主提供）

▲大型重機111年7月爭取路權騎上國道。（資料圖／翻攝畫面／大型重機車主提供）

記者李姿慧／台北報導

550c.c大型重機爭取上國道逾10年未果，高公局最新民調出爐，59.3%民眾反對開放大型重機行駛國道，相較前一年反對比例攀升1.8%，僅35.3%全面或有條件贊成，89.8%民眾認為開放後汽機車混流會造成國道行車安全疑慮，48.5%憂心大型重機任意超車和鑽縫隙易發生危險。

為爭取國道路權，大型重機團體111年7月遍地開花騎上國道抗爭，高公局隨後委辦民調，調查民眾對國道開放550c.c.以上大型重型機車行駛接受度，111年下半年民調結果近期出爐，其中針對「是否開放大型重型機車行駛國道高速公路」，9%「贊成全面開放」，26.3%「贊成有條件開放」，59.3%「不贊成開放」，5.4%未明確表示意見。其中不贊成開放相較110年57.5%反對、109年57.6%反對攀升將近2%。

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其中「贊成有條件開放大型重型機車行駛國道高速公路」受訪民眾中，38.1%「贊成僅平日周一至周五可行駛」，19.6%「贊成僅假日可行駛」，40.6%「應不限平日與假日皆可行駛」。另70.4%「贊成限定路段行駛」，22.9%「不贊成限定路段行駛」。贊成限定路段行駛者，東西向國道以開放「國4橫向國道」、「國2橫向國道」與「國6橫向國道」比率較高，皆過半；南北向國道則以開放行駛「國3南部車流量較低之部分路段」比例較高，將近5成。

調查中也顯示，23.2%民眾認同「目前國內汽車與大型重型機車駕駛人的行車禮讓與守法習慣已經大幅改善」，16.5%「部分同意」，50.6%表示「不同意」。

▲▼重機爭取路權騎上國道。（圖／翻攝畫面／大型重機車主提供）

▲大型重機爭取上國道，未來不排除再有訴求行動。（資料圖／翻攝畫面／大型重機車主提供）

另89.8%民眾認同「開放 550c.c.以上大型重型機車行駛國道後，會因為汽、機車混流，讓國道路況變複雜，可能導致安全上的疑慮」說法，8.9%「不同意」。另憂心有安全疑慮民眾中，有48.5%認為「騎士不遵守交通規則任意超車及鑽縫隙，易發生危險，且會造成汽車駕駛員不安或失常」；不同意有安全疑慮民眾則有37.9%認為「目前汽機車駕駛人水準較佳，不致發生危險」，22.8%認為「目前國人已習慣大型重型機車，沒有安全顧慮」。

交通部高公局表示，目前公路總局正推動部分快速公路開放大型重機行駛，後續將持續觀察推動情況以及大型重機行駛狀況，短期內沒有規劃再做一次安全檢核。

台灣機車路權促進會理事長周志彥則表示，高公局已有預設立場不想開放大型重機上國道，因此做這份民調來阻擋，藉此有藉口不開放，但這份民調沒有詳細揭露立院已三讀通過大型重機可上國道，且有雙駕照門檻提升安全性，需要持有大型重機駕照1年、要有自用小客車駕照等才可上國道，未來仍會規劃舉辦訴求行動持續爭取上國道。

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