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228連假玩4天！24處地雷省道必塞　「蘇花公路北上恐連塞10小時」

▲14日起蘇花公路北返車潮已逐漸湧現。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲228連假收假日，蘇花公路北返車潮恐連塞10小時。（資料圖／記者王兆麟翻攝）

記者李姿慧／台北報導

228連假將至，公路總局預估省公路將有24處地雷路段，其中2月28日收假日台9線蘇花路廊含蘇花改北上將連塞10小時，收假車潮將自下午1時出現，得塞到深夜11點才紓解。

公路總局表示，228連假自2年2月25日起至28日共4天，除返鄉及收假旅次，預計將以前往觀光風景區旅次為主，預估車潮將自2月24日下午起出現，觀光旅遊車潮將於2月25日至2月28日全日於各大觀光風景區湧現，返回工作地車潮則預計自2月27日下午起至2月28日出現。

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公總也預測省道將有24處易壅塞路段，其中地區主要幹道包括台9線蘇花路廊、南迴公路及麻里巴橋路段、台1線水底寮~楓港路段、台61線鳳鼻~香山路段、竹南及中彰大橋路段等。

銜接高速公路路段包括台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線接國3快官及霧峰交流道、台18線接國3中埔交流道、台86線歸仁交流道及仁德系統、台88線鳳山~五甲系統路段。

▲▼228連假24處省道易塞。（圖／公路總局）▲▼228連假24處省道易塞。（圖／公路總局）▲▼228連假24處省道易塞。（圖／公路總局）

▲228連假24處省道易塞。（圖／公路總局）

重要觀光風景地區鄰近易塞路段則包括台2線萬里~大武崙路段及福隆路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線桃園大溪路段及苗栗大湖路段、台9線礁溪路段、台9甲線新店~烏來路段、台14甲線霧社~清境農場路段、台21線日月潭周邊、台26線楓港~墾丁路段等。

公路總局指出，為紓解省道壅塞路況，將依各易壅塞路段交通特性規劃疏導措施，包括替代道路、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制、大貨車時段性禁行管制、省道即時路況資訊提供等，並協調地方警察單位加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施，另蘇花路廊實施大客車優先行駛措施，增進行駛時間優勢，鼓勵民眾搭乘公共運輸。

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