228連假一工處轄管省道　疏運措施報你知

▲228連假一工處轄管省道疏運措施。（圖／一工處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

228連假4天連續假期，即將從25日起展開，公路總局一工處15日表示，依往年經驗預估，中長程南下的主要車潮會在第一天上午出現，建議民眾出發前先上網了解路況選擇路線，避開國道壅塞路段。又，假期第一天25日5時-12時，高公局將封閉台66線銜接國道1號的平鎮系統交流道南下車道。

預定由台66線銜接國道南下的用路人，可於台66線平鎮交流道或新屋交流道銜接平面道路至國道1號幼獅交流道南下。2月27日、28日12時-21時，台61線銜接國3西濱交流道北上匝道也會封閉，建議北上的用路人可續行台61線至前方80公里附近，左轉香山聯絡道銜接國3交流道北上。

台61線在新竹市區有5.5公里的斷鏈路段，必須由台15線連接，為因應大量車流進入竹市，相關管制措施如下：(1)台68線南寮匝道自2月24日晚間21時-28日晚間21時禁止左轉台15線南下，同時段，台15線72公里處新港三街路口也會封閉，(2)台61線鳳鼻隧道前竹1路口，2月24日下午15時-3月1日上午9時封閉。

公路總局再次呼籲各位鄉親，返鄉、旅遊請多搭乘公共運輸工具，開車則請盡量利用替代路線並避開尖峰時段。隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。可利用公路總局省道即時交通資訊網（http://168.thb.gov.tw），或撥打02-86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800-231-035隨時查詢最新路況。