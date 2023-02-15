　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

228連假一工處轄管省道　疏運措施報你知

▲228連假一工處轄管省道疏運措施報你知

▲228連假一工處轄管省道疏運措施。（圖／一工處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

228連假4天連續假期，即將從25日起展開，公路總局一工處15日表示，依往年經驗預估，中長程南下的主要車潮會在第一天上午出現，建議民眾出發前先上網了解路況選擇路線，避開國道壅塞路段。又，假期第一天25日5時-12時，高公局將封閉台66線銜接國道1號的平鎮系統交流道南下車道。

預定由台66線銜接國道南下的用路人，可於台66線平鎮交流道或新屋交流道銜接平面道路至國道1號幼獅交流道南下。2月27日、28日12時-21時，台61線銜接國3西濱交流道北上匝道也會封閉，建議北上的用路人可續行台61線至前方80公里附近，左轉香山聯絡道銜接國3交流道北上。

台61線在新竹市區有5.5公里的斷鏈路段，必須由台15線連接，為因應大量車流進入竹市，相關管制措施如下：(1)台68線南寮匝道自2月24日晚間21時-28日晚間21時禁止左轉台15線南下，同時段，台15線72公里處新港三街路口也會封閉，(2)台61線鳳鼻隧道前竹1路口，2月24日下午15時-3月1日上午9時封閉。

公路總局再次呼籲各位鄉親，返鄉、旅遊請多搭乘公共運輸工具，開車則請盡量利用替代路線並避開尖峰時段。隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。可利用公路總局省道即時交通資訊網（http://168.thb.gov.tw），或撥打02-86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800-231-035隨時查詢最新路況。

ET快訊
澎恰恰現身了！被林秉文指「債務歸零就不見」　合體揭真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

拉拉山獅子會籌辦首屆桃花季　發展桃園復興區後山觀光

新北輔導鶯歌陶瓷產業有成　「丹寧陶杯」入選國際咖啡杯大賽

國王企鵝「嘟胖」來Xpark交朋友　精進水中悠游技能係為重要任務

228連假一工處轄管省道　疏運措施報你知

撕小廣告享好康！　桃園年約撕除129萬張違規廣告單

新北金山農會歡慶農民節　水耕蔬菜青農呂昆翰獲表揚

2023北橫櫻花勇士單車完騎認證活動　2／17開放報名

白沙屯媽鑾轎跨越濁水溪到雲林　駐駕西螺廣福宮過夜

移民署+新住民體驗菲律賓多元文化　菲國旗3顆星代表3大群島

代理教師全年聘期議題　雲林縣府財政困難：還得商量

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

社牛「叫賣式」讚最愛店家 老闆難掩尷尬：謝謝妳！

派出所長門口跪地迎駕　白沙屯媽祖急轉彎賜福

萌弟沒穿褲被阿祖訓話　他奶音狂頂嘴：賣唸！

李靚蕾嗆王力宏「不要再消費家人」　邱瓈寬怒開戰：真相不是你說了算

利特直播提Kakao！東海：小心點　Key無奈嘆「公司最近亂糟糟」

拉拉山獅子會籌辦首屆桃花季　發展桃園復興區後山觀光

新北輔導鶯歌陶瓷產業有成　「丹寧陶杯」入選國際咖啡杯大賽

國王企鵝「嘟胖」來Xpark交朋友　精進水中悠游技能係為重要任務

228連假一工處轄管省道　疏運措施報你知

撕小廣告享好康！　桃園年約撕除129萬張違規廣告單

新北金山農會歡慶農民節　水耕蔬菜青農呂昆翰獲表揚

2023北橫櫻花勇士單車完騎認證活動　2／17開放報名

白沙屯媽鑾轎跨越濁水溪到雲林　駐駕西螺廣福宮過夜

移民署+新住民體驗菲律賓多元文化　菲國旗3顆星代表3大群島

代理教師全年聘期議題　雲林縣府財政困難：還得商量

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

地方熱門新聞

熟女車禍腿斷傷口爛半年　醫師做「這件事」讓她皮膚癒合如新生

白沙屯媽鑾轎駐駕西螺廣福宮過夜

二叭子植物園櫻花綻放　春季限定健行好去處

跟進桃園　苗栗縣宣布代理教師完整1年聘期

桃園112年電動機車補助　最高上看3萬9800元

全台節電績優城市　嘉義市西區蟬聯節電王

上下班大排長龍　基隆市府要求調整客運路線

代理教師聘期議題　雲林縣府財政困難：還得商量

安南醫院10週年有成

惟覺老和尚火化　骨灰出現舍利花

電動巴士災害風險不容忽視

台中購物節為全國總體經濟、在地就業注入活水　中經院研究支持肯定

殺警案後警、消人力不足將補足　

新竹市稅務局賞櫻免費喝星巴克

更多熱門

相關新聞

本周六補班「3月還有1天」　他想出解套法！網開噴

本周六補班「3月還有1天」　他想出解套法！網開噴

熬完本周六（18日）補班日，就能迎來下周228的「4天連假」。不過有網友們哀喊，連上6天真的爆痛苦，分別提出補班的解套法，像是改星期日補班，中間有個星期六可以喘息；或是8個工作日晚走1小時，「這樣比禮拜六上班好吧？」文章曝光後，其他網友對周日補班一事反酸，「那你下周不是也連上6天班？」

228連假車禍多！比平常暴增6成　4大狀況最高慘噴6千元

228連假車禍多！比平常暴增6成　4大狀況最高慘噴6千元

228連假爽放4天！國5必塞爆　開車多花7倍時間「地雷時段出爐」

228連假爽放4天！國5必塞爆　開車多花7倍時間「地雷時段出爐」

228連假爽放4天！高鐵較滿時段曝　第二波再加開6班「2／11開搶」

228連假爽放4天！高鐵較滿時段曝　第二波再加開6班「2／11開搶」

玉管處邀民眾228遊蕨鄉、南安部落

玉管處邀民眾228遊蕨鄉、南安部落

關鍵字：

228連假一工處疏運措施

讀者迴響

熱門新聞

陳盈潔教唆偽簽本票案　改判3年2月

快訊／傳奇巨星劉文正過世！「死訊藏4個月」享壽70歲

快訊／蘿莉塔情人節宣布懷孕了！親曬兩條線報喜

小S女兒在家突「脫衣爆哭」！法師到場收驚

白沙屯媽祖突彎進社頭夜市！狂撞貨車又飛越機車

星雲燒出舍利子　醫PO「真正結石照」：差很多

客機剛起飛「高空急墜」！60秒狂掉142層樓

鐵肺歌后才買婚房「4年男友卻偷吃」！囂張帶小三放閃

麥當勞女神爆男友「性成癮」：每30秒就想要

12家銀行幫發6000元大紅包！　2.49萬台ATM可領

台灣汪汪隊抵國門　下飛機蹲地秒便便

快訊／李靚蕾4點聲明再開槌！　轟王力宏「塑虛假形象」：處處打壓

「紅豆餅女神」閃亮亮爆新歡！

飛機杯女神認愛「土豪爸爸」！曾愛19cm網紅

孫生首認「交往很少愛愛」懺悔林襄！

更多

最夯影音

更多
夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口
還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面