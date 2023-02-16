利多！就學貸款補助最快7月前實施　30萬學貸「1年少付近4萬」

▲行政院通過教育部助學貸款補貼方案，預計最快本學期實施，也就是今年7月前實施。（圖／行政院提供）

記者許敏溶／台北報導

行政院今（16日）宣布，推出「就學貸款補助方案」，協助貸款人償還一年本息，預計數54.6萬人受益，教育部下午補充說明，將與相關部會及銀行勾稽，以目前月收入所得在4萬以下就可申請緩繳本息措施作為參考，以最利學生方式來勾稽符合人選，預計最快本學期、也就是7月以前實施，未來也將設置類似客服專線服務學生，以申請30萬元就學貸款為例，政府一年補貼總金額近4萬元，等於為申貸者減少近4萬元支出。

教育部次長劉孟奇與高教司長朱俊彰，在下午補充說明。對於符合資格者如何認定，朱俊彰指出，將先透過所有申請貸款學生資料，會以此跟內政部的戶政系統，或向健保局的健保資料庫、財政部財稅中心資料，以及勞動部相關勞保公保等投保資料，都有相關的所得資料，目前正跟部會與承貸銀行合作討論如何勾稽，盡量不要漏掉符合資格者，未來還有一套機制，會提供類似客服專線，若申貸者符合資格卻發現沒補助，可透過專案即時幫助學生，避免有遺漏。

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▲行政院今天通過教育部助學貸款補貼方案。（圖／行政院提供）

至於平均月收入未達4萬元如何認定，朱俊彰表示，目前就學貸款就有一個機制，月收入所得在4萬以下，就可以申請緩繳本息措施，目前銀行也以很簡便措施來服務申貸者，只要提出薪資單或所得清單，由銀行判斷所得是低於月薪4萬以下即可，所以會參考目前緩繳本息的月薪認定，這一塊也蠻有彈性，讓銀行來認定，會需要勾稽這麼多資料庫，也是因為有很多資料庫樣態，以最利學生方式來勾稽。

朱俊彰也舉例說，根據過去教育部資料，申請就學貸款學生約43萬人，每位學生平均貸款約30萬，若以申貸30萬為例，每個月還款「本金（2950）＋利息（350）」約3300元，若符合資格者，若去年收入資格平均月薪在3萬以下，政府每個月就會幫申貸者還3300元，持續一年，一年金額將近4萬元，但錢不會進到申貸者口袋，而是直接進入銀行，而實際補助金額，會其每一位學生申貸金額不同而有差異，最終都依規定進行。

▲教育部次長劉孟奇（右）與高教司長朱俊彰（左）說明「就學貸款補助方案」細節。（圖／記者許敏溶攝）

教育部次長劉孟奇也補充，因為補助金額是跟著申貸者的金額走，所以若是就讀私校學生申請學貸，補助金額就會比較高，因為教育部統計資料內，就讀私校申請學貸的學生比較多，反之就讀國立大學金額就會比較低，而高中因為幾乎都是免學費，所以在大學部分的金額，也會高於高中職。

至於何時開時補助，朱俊彰表示，雖然希望盡快協助青年朋友，但預算還要經過立法院審核與主計總處的預算分配，預計最快在本學期、也就是今年7月以前實施。