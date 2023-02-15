國立大學再傳合併！中山與高雄大學重啟合校協商「下周開說明會」

▲中山大學與高雄大學合併傳出有新進度。（圖／記者吳世龍攝）

記者許敏溶／台北報導

中山大學與高雄大學合併又傳出新進度！2019年時，高雄大學校務會議通過，同意以中山大學為合併對象，近期又有網友社群網站PO文，指兩校將以存續合併為前提進行合校討論，合併後校名維持「國立中山大學」，高雄大學也發布校內信，預計在下周二（21日）舉辦校內說明會，並指兩校將在實質對等基礎上展開協商。

中山大學和高雄大學一直傳聞要合併，在2019年時，高雄大學校務會議通過，與中山大學合併，但因為校名沒有共識，導致後來合校無法進行，但有網友在社群網站Dcard以「中山大學來函兩校合校」為主題PO文，並貼出公文，在公文中，中山大學回文給高雄，說明兩校合校議題，並重申兩大原則，首先是本校以存續合併為前提，合併後之校名維持以「國立中山大學」名稱為之；其次為兩校合併將依國立大學合併推動辦法第11條辦理。

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▲網友PO出中山大學與高雄大學談論合校的公文。（圖／翻攝自Dcard）



該文引發熱議，網友回應「這是學校給我們的情人節禮物嗎」，還有網友說「原地升級沒什麼不好的」，但也有網友抱怨，「當年就是被這招被騙進來，老招又來了喔」。

不過，高雄大學校長陳月端日前也發布校內信，指高雄大學為中型大學，發展上有極限，長期以來持續與中山大學討論合校議題，但一直無下文，直到2019年第39次校務會議通過與中山大學合併，但校名沒共識，導致合校無法進行。

針對合校議題，陳月端也在信中表示，將在下周二下午舉辦校內說明會上揭露訊息，也表明將不連任校長，將以身為法律人及當初競選校長的承諾，在合校議題上，除了依法保障學校教職員工生及校友權益外，也會向外開展資源。

▲高雄大學與中山大學合校傳出新進度。（圖／高雄大學提供）