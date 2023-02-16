「神鬼仲介」一屋多租撈400萬！23租客受害　買保時捷卻撞爛　

記者蔡怡萍／台北報導

從事房屋仲介業的男子盧偉綸因在外負債，動起歪腦筋以房仲公司名義在租屋網招租，卻是一屋多租，或者私吞租金未如實呈報房東，以此手法狂詐新台幣400萬元，至少有23人受騙，最慘的是一名港籍台大學生一口氣遭騙60萬。而盧男另涉及收取租客押金後私吞，遭黃姓房東怒告業務侵占，盧男才將犯罪所得歸還黃男，法院審後輕判有期徒刑4月，可易科罰金。

▲盧男以「買空賣空」方式詐騙租客。（圖／記者陳以昇翻攝）



盧男還將詐騙得來的錢財拿去購買保時捷，且因開著這輛車在總統官邸前自撞而登上新聞版面。他於2021年5月31日在台北市重慶南路總統官邸前，高速撞斷中央分隔島路燈，導致路燈撞斷整根橫躺路面，保時捷休旅車瞬間輪胎噴出、零件散落一地。

▼盧男曾駕駛保時捷在北市重慶南路總統官邸前發生車禍，車頭全毀。（資料圖／記者黃彥傑攝）



根據調查，2022年初，盧男先和北市萬華區、新北永和區2名房東，協議授權代租，並在網路上刊登出租訊息，盧男再佯裝他就是房東本人帶租客看房，更向租客稱「只要1次給1到2年房租，可再送1個月免費住房」，讓不少租客覺得相當划算，不疑有他便付了押金及租金，得手約400萬元。其中一名港籍台大生誤信盧男說法，以為年繳房租有優惠，還一口氣支付了60萬，慘血本無歸。

盧男得手現金後，向房東隱瞞承租資訊，藉此私吞租金，將錢拿去償還賭債，最終因遲遲無法提供房屋給租客，只好向警方自首。但承辦員警直覺內情不單純，報請北檢指揮偵辦，檢警遂持拘票前往台中南區逮人，現場查扣犯罪使用手機2支、租賃契約12本、中國信託帳戶2本，全案依詐欺罪嫌移請台北地方檢察署偵辦，目前法院仍在審理當中。

▼盧男涉嫌在雙北一屋多租詐騙租金 。（圖／記者陳以昇翻攝）



而官司纏身的盧男，另涉嫌在2022年1月19日替一名黃姓房東假意出租房屋，卻向女租客收了租金、押金共11萬9千元後據為已有；2天後，盧與女租客、黃姓房東相約簽立租約時，黃男才發現女租客已將錢交給盧男，要盧男扣除代買電視、付水電費後歸還7萬7千餘元，盧卻遲遲不還，黃男氣得報警提告。

盧男在審理期間，終於坦承犯行並與黃男調解，歸還款項，審酌侵占金額非鉅、已補償黃男損失，依業務侵占罪處盧男有期徒刑4月，可易科罰金，全案還可上訴。