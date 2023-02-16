南極「末日冰川」加劇消融！研究：溫暖海水滲入　每年不見30公尺

▲美國最新研究顯示，隨著溫暖的海水滲入裂縫和階地，南極末日冰川消融的現象正在加劇。（圖／CFP）

文／中央社墨西哥市15日綜合外電報導

研究南極洲巨大「末日冰川」史威茲冰川的科學家在今天發表的研究報告中指出，溫暖海水正在滲入冰川的脆弱之處，加劇了氣溫上升造成冰川消融現象。

研究人員在今天發表的其中一份報告中說，較溫暖的海水正在滲入裂縫和其他被稱為階地的開口，導致冰川側邊每年以至少30公尺的速度消融。

主導這項研究的康乃爾大學（Cornell University）科學家施密特（Britney Schmidt）告訴路透社：「溫暖海水正在流入這座冰川最脆弱的部分，讓情況雪上加霜。」

她說：「這是我們所有人都應該非常關切的事情。」這項研究結果凸顯氣候變遷如何影響環境孤立的南極洲。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，面積相當於美國佛羅里達州的史威茲冰川（Thwaites Glacier）位於西部南極洲（West Antarctica），而它能夠固定在此的部分原因是突出於海面的冰層；這塊冰層將冰川固定於陸地上，對阻止海平面上升提供重要防護，然而隨著海洋暖化，這塊至關重要的冰層如今極為脆弱。

今天發表在科學雜誌「自然」（Nature）的2篇研究報告顯示，科學家透露，雖然冰層底下大部分消融速度比原先以為的要慢，但是冰層中深層裂縫和「階梯」構造的消融速度卻快得多。

隨著氣候變遷速度加快，史威茲冰川正在迅速變化。

史威茲冰川每年會向海洋傾瀉數十億噸的冰，目前每年海平面上升，有4%來自這座冰川。冰川接觸海底的交會點消融速度特別快。自1990年代晚期以來，已經消退了近14公里，讓更大塊的冰暴露在相對溫暖的海水裡。

史威茲冰川本身若徹底崩塌，將導致海平面上升超過70公分，足以摧毀全球沿岸社區。這座冰川對西部南極洲附近冰層而言又如一道天然大壩，科學家估計，若史威茲冰川崩塌，全球海平面最終可能會上升3公尺左右。

儘管這個過程或許要花上數百甚至數千年時間，冰架可能更快速崩解，進而引發冰川退縮，而這樣的退縮現象既不穩定，且可能無法逆轉。