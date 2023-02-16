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好消息！好市多財務長預告「商品將降價」　海運成本有望砍半

▲▼美國好市多costco。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國好市多門市。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

去年全球運費飆漲，包括好市多在內的美國零售商將在本月稍晚與海運公司談判長期合約，有望大幅削減運輸成本，部分業者預期壓低一半以上，料可節省數百萬美元，也將反映在零售商品價格上，使漲幅減緩甚至凍漲，好市多更預告可能降價。

根據《華爾街日報》，航運媒體《商務日報》（Journal of Commerce）籌辦的TPM年度大會（跨大平洋海事會議）26日起將在加州長灘登場，各大零售業者預計在會議上展開為期數周的海運合約談判，期望降低運費成本。

好市多公司（Costco Wholesale）首席財務長加蘭提（Richard Galanti）說明，航運費率下降將使商品價格下降，該公司每年從亞洲進口逾20萬個貨櫃，「若產品從亞洲運到北美海岸的運費成本降低，我們會將其反映在商品上」。

美國最大進口商之一Hobby Lobby Stores在全國擁有近100家門市，高級副總裁兼首席財務長卡吉爾（Jon Cargill）也表示，這可能是相較去年成本砍最多的一次。

根據挪威運輸數據公司Xeneta統計，截至2月9日，自中國至美國西海岸的貨櫃合約運費成本平均為2618美元，較去年4月1日的8607美元大幅下降，反映出因零售商減少訂單及消費者支出下降，海運需求也降低。

ET快訊
好消息！　好市多預告「商品將降價」
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