快訊／美黑鷹直升機「墜毀瞬間」影片曝！　機組員全死

記者張靖榕/綜合外電報導

美國一架黑鷹直升機15日在阿拉巴馬州墜毀,機上組員無人生還。警方表示直升機墜毀後起火,目前並不清楚機上載有多少人。

Another angle of the Blackhawk crash in Harvest, Alabama from home surveillance.



You can hear the engine going but the chopper descends at high rate with no resistance from rotors as it nose dives at end. pic.twitter.com/lWAyPyrSi2