郭台銘爆「私下做過民調」　問過媽祖、關公都同意他選

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘有意代表國民黨投入2024總統大選，除了會面前立法院長王金平，並稱自己離開國民黨是年輕氣盛、一時衝動，「有需要我義不容辭」，如今還傳出他私下做民調，並在春節期間請示神明，媽祖和關公的答案都是「同意」。

事實上，郭台銘大年初一曾至新北板橋慈惠宮、接雲寺參香祈福，當時被問及2024是否參選時，曾稱「我問了神明，讓神明來做決定」，而據《聯合新聞網》報導，媽祖和關聖帝君給出的答案都是同意，且郭台銘為評估還私下委託民調，結果顯示若是對上民進黨主席賴清德、民眾黨主席柯文哲的三腳督局面，郭台銘、新北市長侯友宜平分秋色；若是藍綠對決，郭台銘則勝過侯友宜。

面對與郭台銘見面一事，王金平會後證實，郭台銘希望重回國民黨，獲得黨提名參選，並承諾將做好「做好朝野和諧、兩岸和平、社會團結」這3件事。至於支不支持郭台銘，王金平則稱他是支持國民黨提名的人選，侯友宜當然也好，既然大家都要投入初選的話，那郭台銘當然也是希望大家公平競爭。

郭台銘則說，王金平花了1個小時告訴他台灣需要什麼樣的領袖，才能走出目前面臨的困境，對於自己當初退黨「也許當時年輕氣盛，一時的衝動」，現在如果有機會為台灣這塊地和2300萬人民做一點事情，「我也不計較任何形式，只要有需要，我義不容辭」。

郭台銘動作頻頻，但對於是否讓他重返藍營一事，黨內雜音仍多。不願具名的中常委直言，「真的說不過去」，做出傷害黨的事情難道想三言兩語就這樣迴避掉嗎？而身兼常委、立委李德維則採緩頰態度，「成大事者不拘小節，郭董如果真的是最強，那我想大家就都可以接受」。