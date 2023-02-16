台南騎士為1碗「深夜版銷魂鮑魚粥」違規迴轉　持毒被捕下跪求饒

記者林悅／台南報導

台南市第二分局海安派出所警員，15日深夜10時許巡邏經過金華路時，發現30歲陳姓男子騎乘機車違規跨越雙黃線迴轉，導致後方車輛緊急煞車險些發生交通事故，於是將陳攔下盤查，並在口香糖包裝袋內藏放2包安非他命毒品，全案依毒品罪嫌送辦。

▲30歲陳姓男子騎乘機車違規跨越雙黃線迴轉，市警二分局攔查起獲安非他命毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，盤查過程陳男神情緊張，並為員警發現其外套前方口袋有明顯突出物品，經陳取出後發現是1包口香糖，但經細心員警一摸馬上查覺有異，打開後發現內藏2包第二級安非他命，重0.95公克，當場將其逮捕並帶回所內調查，續經毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應。

據了解，員警攔查陳男時，發現其神情緊張，一直強調要到民生路知名的禿頭老爹鮑魚粥店拿先前預訂的宵夜，但經海安派出所警員黃揚傑、黃伯丞等細心觀察發現其身上所穿之外套前方口袋有突出物品形狀，陳男在其配合取出時，尚大聲喧嚷直稱是1包口香糖而已。但細心員警一摸，立馬以口香糖怎不是一顆顆來戳破其謊言，原來口香糖包裝袋內竟藏放2包安他命毒品，陳男眼見犯行敗露，竟癱跪地上哀求員警饒放一馬。

據了解，位於台南市民生路二段禿頭老爺鮑魚海產粥，是專做宵夜場的隱藏版「深夜食堂」，每晚8時營業到隔日上午8時營業，吸引不少在地民眾排隊，沒想到陳為了這一碗該店的鮑魚粥違規，因而被逮。

▲禿頭老爺鮑魚海產粥。（圖／翻攝自Facebook／禿頭老爺鮑魚海產粥）