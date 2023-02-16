　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

黑狗將軍「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒衝了　牠搖尾陪走全程

記者郭玗潔／雲林報導

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖9天8夜進香之旅，今天（16日）進入第5天。隊伍一早行經西螺廣聖宮李府千歲門口時，廟方引燃鞭炮歡迎，一隻帶著項圈的黑狗則突然衝出，在鞭炮劈啪作響的火光中來回轉圈奔跑，絲毫沒有畏懼，信眾直擊直稱是「黑狗將軍跳炮陣」歡迎媽祖，媽祖停轎在廟外思考了30秒後，也進宮賜福。

▲▼苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖9天8夜進香之旅，隊伍行經西螺廣聖宮李府千歲門口時有黑狗出來跳炮陣。（圖／翻攝自西螺廣聖宮李府千歲臉書）
▲鞭炮聲通常讓眾多狗狗畏懼，白沙屯媽祖遶境時卻遇到一隻黑狗在鞭炮上繞圈。（圖／翻攝自西螺廣聖宮李府千歲臉書）

▲▼苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖9天8夜進香之旅，隊伍行經西螺廣聖宮李府千歲門口時有黑狗出來跳炮陣。（圖／翻攝自西螺廣聖宮李府千歲臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

今一早媽祖的「粉紅超跑」行經西螺廣聖宮李府千歲門口時，廟方點燃鞭炮邀請媽祖入宮，突然一隻黑狗竄出，在鞭炮上來回轉圈穿梭，彷彿在「跳炮陣」，直到炮聲結束後，狗狗還回到廟口遙望馬路上的「粉紅超跑」，等待媽祖大駕光臨。媽祖停轎想了30秒後，決定進宮作客停留約半分鐘，期間狗狗也一直搖著尾巴，跟隨轎子走完整個過程。

▲▼苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖9天8夜進香之旅，隊伍行經西螺廣聖宮李府千歲門口時有黑狗出來跳炮陣。（圖／翻攝自西螺廣聖宮李府千歲臉書）

▲跳完炮陣，黑狗在門口等待媽祖蒞臨。（圖／翻攝自西螺廣聖宮李府千歲臉書）

▲▼苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖9天8夜進香之旅，隊伍行經西螺廣聖宮李府千歲門口時有黑狗出來跳炮陣。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

▲白沙屯媽祖最後決定進宮，黑狗也一直在轎附近打轉隨行。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

白沙屯媽祖今年往北港進香期程，2月12日凌晨1時25分出發，第一晚駐駕台中清水，第二晚駐駕台中大肚，第三晚駐駕彰化社頭，第四晚駐駕雲林西螺，2月17日到達北港朝天宮，深夜11時40分進火，2月20日下午4時回宮，全程9天8夜，比去年增加1天。

ET快訊
快訊／確定發錢！每人可領1200元　90萬人受惠
劉文正「真的發作過心肌梗塞」！　經紀人揭密假死因
快訊／劉文正假死！　4分鐘錄音檔曝光
獨／劉文正還活著　夏玉順揭假死原因跟20多億有關
獨／劉文正沒有死！　假死原因曝光
半夜逛唐吉軻德「目睹驚人一幕」　蔡尚樺果斷放棄回台灣
快訊／學貸補助方案出爐！　協助償還一年本息
大安運動中心驚爆性侵！　沖澡間淫狼蹲姿硬上

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「文化禮金」擴大發放族群！18到21歲都有1200點　共90萬人可領

高級食材有怪味吃不慣？他自嘲「窮人嘴」　網齊點名1物：吃不懂

年輕孕婦不產檢突腹痛就醫　醫師急剖腹接生男嬰「險吸入胎便」

軟便劑缺貨是核價太低？　健保署將對特定指示藥品設「地板價」

學測塗鴉「哆啦A夢、皮卡丘」！考生眼神飄移辯生病仍扣全部分數

男童手寫注音「只求白沙屯媽祖」1心願！信徒直擊噴淚了

部分負擔新制4月上路！衝大醫院急診最貴多收800　門診藥費也變貴

鹿谷永隆開山廟慶140周年　迎白沙屯二媽、山邊媽駐駕遶境祈福

黑狗將軍「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒衝了　牠搖尾陪走全程

快訊／強冷氣團餘威！3縣市「低溫特報」　今白天回暖入夜降10度

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

香燈腳隨媽祖沿路撿垃圾　72歲嬤手拿2大包不喊累

3kg大龍蝦懷孕近臨盆　老闆不忍賣放生回大海

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

奴才貼心幫貓皇戴新帽　牠秒原地關機：已登出

3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

萌弟沒穿褲被阿祖訓話　他奶音狂頂嘴：賣唸！

「文化禮金」擴大發放族群！18到21歲都有1200點　共90萬人可領

高級食材有怪味吃不慣？他自嘲「窮人嘴」　網齊點名1物：吃不懂

年輕孕婦不產檢突腹痛就醫　醫師急剖腹接生男嬰「險吸入胎便」

軟便劑缺貨是核價太低？　健保署將對特定指示藥品設「地板價」

學測塗鴉「哆啦A夢、皮卡丘」！考生眼神飄移辯生病仍扣全部分數

男童手寫注音「只求白沙屯媽祖」1心願！信徒直擊噴淚了

部分負擔新制4月上路！衝大醫院急診最貴多收800　門診藥費也變貴

鹿谷永隆開山廟慶140周年　迎白沙屯二媽、山邊媽駐駕遶境祈福

黑狗將軍「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒衝了　牠搖尾陪走全程

快訊／強冷氣團餘威！3縣市「低溫特報」　今白天回暖入夜降10度

郭台銘私做民調與侯平分秋色？　侯友宜：唯有團結國家就會強

「某大姐」搭男大生賣人頭門號　友驚問：為何收到毒品通知書

星宇航爆近6萬張大量　盤中衝上30元登航空股王

二月補班日多心好累　這三個生肖沒在怕！

鹿晗IG突開嗆：鍵盤俠真厲害！　配圖選「冰照」…留言串慘遭祖國出征

鋼筋外露！內湖老屋翻新無法源「哪天倒下都不知」　北市3月底前提草案

出席美國在台協會與億載會交流酒會　黃偉哲盼台美產業共榮互惠

畫面震撼！　高醫4醫護曝「土國救災9天過程」：再多搜救隊都不夠

裝闊男亂告！買單6千元請正妹喝酒卻告盜刷　監視器畫面讓他露餡

星展完成併花旗消金！執行總裁來台　曝資產將增3.5倍

生活熱門新聞

香燈腳集體翻車！朱府王爺突降乩邀白沙屯媽祖

北一妹顧植物人哥哥「結婚1要求」　他嘆自私被罵爆

40K男「月噴3萬開銷」　全場見1細節怒了：活該

白沙屯媽祖遇塞車！「粉紅超跑」突飛起穿車陣

白沙屯媽甩尾衝進全聯！店長：才剛夢到媽祖

白沙屯媽祖聽到她在哭！180度迴轉上前

1單品日本很流行　台灣人卻不愛？網：難駕馭

男友偷吃阿姨！她嗆「18cm雖好吃」：體力跟得上嗎

「雨水」要來了！　全台變天時間曝

南部「神奇1超市」他淚推爆！一家3口晚餐不到100元

星雲燒出舍利子　醫PO「真正結石照」：差很多

最快4月普發6千元！ATM輸入2組號碼領現金　中華郵政完成程式修改

快訊／牛來不及養　台南樺哥宣布：100元牛肉湯取消販售

1100元買4人房　民宿券藏超黑陷阱

更多熱門

相關新聞

即／阿里山公路火燒車！自小客遭烈焰吞噬

即／阿里山公路火燒車！自小客遭烈焰吞噬

嘉義阿里山公路51公里處今（16）日上午7時51分發生一起火燒車事故，警消派遣2台消防車與1輛救護車前往，到達現場時，發現是一台自小客起火燃燒，無人受傷受困，由於火勢猛烈，消防人員立即佈線撲滅火勢。至於詳細事故原因，仍有待釐清。

小黃失控衝騎樓　北市知名婦產科門面遭殃

小黃失控衝騎樓　北市知名婦產科門面遭殃

銀行剛開門！國泰洋酒董座妻秒匯1億元辦交保

銀行剛開門！國泰洋酒董座妻秒匯1億元辦交保

獨／印尼情侶檔車禍　工寮早產找鄰居剪臍帶

獨／印尼情侶檔車禍　工寮早產找鄰居剪臍帶

三媽會！粉紅超跑昨駐駕廣福宮　今福興宮見好姊妹

三媽會！粉紅超跑昨駐駕廣福宮　今福興宮見好姊妹

關鍵字：

白沙屯媽祖黑狗將軍苗栗影音

讀者迴響

熱門新聞

ONE BOY老闆「富有家世」起底！　女友驚是「文大子瑜」

香燈腳集體翻車！朱府王爺突降乩邀白沙屯媽祖

陳盈潔教唆偽簽本票案　改判3年2月

小S女兒在家突「脫衣爆哭」！法師到場收驚

網紅遭霸凌輕生！妻淚：留下兩老和3月大女兒

違遺願撿舍利子！他爆佛教名山弟子1句真心話

女星結婚13天遭老公「砍斷手指打到流產」！

獨／夏玉順改口證實劉文正假死！原因曝光

32歲ONE BOY創辦人曝光！　遭批「中國貨貼牌」吊牌藏貓膩

穿比不穿還涼！　ONE BOY老闆打撞球決定東區廣告

北一妹顧植物人哥哥「結婚1要求」　他嘆自私被罵爆

快訊／房貸補貼方案出爐！　家戶所得120萬元內每戶可拿3萬

40K男「月噴3萬開銷」　全場見1細節怒了：活該

白沙屯媽祖遇塞車！「粉紅超跑」突飛起穿車陣

白沙屯媽甩尾衝進全聯！店長：才剛夢到媽祖

更多

最夯影音

更多
烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗
蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

香燈腳隨媽祖沿路撿垃圾　72歲嬤手拿2大包不喊累

香燈腳隨媽祖沿路撿垃圾　72歲嬤手拿2大包不喊累

3kg大龍蝦懷孕近臨盆　老闆不忍賣放生回大海

3kg大龍蝦懷孕近臨盆　老闆不忍賣放生回大海

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面