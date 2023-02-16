黑狗將軍「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒衝了　牠搖尾陪走全程

記者郭玗潔／雲林報導

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖9天8夜進香之旅，今天（16日）進入第5天。隊伍一早行經西螺廣聖宮李府千歲門口時，廟方引燃鞭炮歡迎，一隻帶著項圈的黑狗則突然衝出，在鞭炮劈啪作響的火光中來回轉圈奔跑，絲毫沒有畏懼，信眾直擊直稱是「黑狗將軍跳炮陣」歡迎媽祖，媽祖停轎在廟外思考了30秒後，也進宮賜福。



▲鞭炮聲通常讓眾多狗狗畏懼，白沙屯媽祖遶境時卻遇到一隻黑狗在鞭炮上繞圈。（圖／翻攝自西螺廣聖宮李府千歲臉書）

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今一早媽祖的「粉紅超跑」行經西螺廣聖宮李府千歲門口時，廟方點燃鞭炮邀請媽祖入宮，突然一隻黑狗竄出，在鞭炮上來回轉圈穿梭，彷彿在「跳炮陣」，直到炮聲結束後，狗狗還回到廟口遙望馬路上的「粉紅超跑」，等待媽祖大駕光臨。媽祖停轎想了30秒後，決定進宮作客停留約半分鐘，期間狗狗也一直搖著尾巴，跟隨轎子走完整個過程。

▲跳完炮陣，黑狗在門口等待媽祖蒞臨。（圖／翻攝自西螺廣聖宮李府千歲臉書）

▲白沙屯媽祖最後決定進宮，黑狗也一直在轎附近打轉隨行。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

白沙屯媽祖今年往北港進香期程，2月12日凌晨1時25分出發，第一晚駐駕台中清水，第二晚駐駕台中大肚，第三晚駐駕彰化社頭，第四晚駐駕雲林西螺，2月17日到達北港朝天宮，深夜11時40分進火，2月20日下午4時回宮，全程9天8夜，比去年增加1天。