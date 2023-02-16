　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

報告曝：俄主力戰車「9個月折損50%」！　動用冷戰舊型武器庫

▲▼ 烏軍坦克開過前線城鎮巴赫姆特（Bakhmut）外一條道路。（圖／路透）

▲ 烏軍坦克開過前線城鎮巴赫姆特（Bakhmut）。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）估計，俄軍入侵烏克蘭9個月以來，已經損失近40%坦克車隊，部分主力戰車折損率甚至高達50%，使他們不得不動用冷戰庫存。烏軍則因繳獲大量坦克，且獲西方盟友提供的蘇聯時代坦克軍援，戰力較戰前有所增加。

根據《衛報》，IISS主席奇普曼（John Chipman）分析，這場戰爭是「俄軍政治和軍事失敗」，儘管克里姆林宮努力推動現代化，仍突顯領導階層缺陷及彈藥不足，過去一年的行動也引發對其軍隊、高階軍事領導階層能力及凝聚力的質疑。

IISS於15日發表針對全球武裝力量的年度「軍事平衡」（Military Balance）報告，主要基於去年2月底開戰至11月底的無人機、衛星影像及戰場開源（Open Source）照，雖然只能估計，但主要數據顯示俄國陸軍坦克數量從2927輛減少至1800輛，2013年首度交付的主力T-72B3主戰坦克損失尤其嚴重。

奇普曼說明，這代表俄軍T-72B3和相關型號僅剩入侵前的50%，生產緩慢也迫使莫斯科仰賴舊型武器庫存作為替代品。

▲▼俄羅斯試圖奪取烏東要塞布格列達爾鎮（Vuhledar），迄今均以失敗告終。烏克蘭軍人向俄軍發射迫擊砲。（圖／路透社）

▲ 俄軍至今未能奪下烏東要塞布格列達爾鎮，圖為烏兵向俄軍發射迫擊砲。（圖／路透社）

過度樂觀的態度使俄軍在戰爭初期損失大量坦克，尤其是進攻基輔過程中，大批坦克及裝甲車在基輔北部被毀，攻佔計畫失敗也導致許多被繳獲或拖走。他們以為會在烏克蘭受到歡迎，在基輔街頭閱兵遊行，結果反而被烏克蘭反戰車武器、砲兵及步兵擊斃。

俄軍坦克戰術至今幾乎沒有改善，且因烏克蘭使用偵察無人機再以砲火摧毀坦克，1月下旬以來在頓巴斯布格列達爾鎮（Vuhledar）爭奪戰中已經損失數十輛。不過俄軍仍保留大量舊型坦克庫存，估計達到5000輛，代表消耗戰策略可能持續一段時間。

至於烏克蘭，根據IISS分析師博伊德（Henry Boyd）說法，烏軍坦克數量自858量增至953輛，因從俄軍手中繳獲約500輛抵消部分損失，且有不少已經投入戰場。波蘭、捷克等國也捐贈大量蘇聯時代戰車，但戰車部隊目前規模仍僅有俄軍的一半。

基輔期盼未來幾個月內接收一批西方坦克及戰車，藉此取得戰場突破，更喊話希望取得1000輛。但陸戰分析師貝里（Ben Barry）估計，烏克蘭最終僅能獲得1/4，也就是250輛，若有足夠彈藥及零件，可能帶來「戰術優勢」，但不清楚這是否能賦予烏軍迅速逐出俄軍的戰力。他最後總結，「可以預期今年又是血腥的一年」，戰況將難以預測。

ET快訊
快訊／確定發錢！每人可領1200元　90萬人受惠
劉文正「真的發作過心肌梗塞」！　經紀人揭密假死因
快訊／劉文正假死！　4分鐘錄音檔曝光
獨／劉文正還活著　夏玉順揭假死原因跟20多億有關
獨／劉文正沒有死！　假死原因曝光
半夜逛唐吉軻德「目睹驚人一幕」　蔡尚樺果斷放棄回台灣
快訊／學貸補助方案出爐！　協助償還一年本息
大安運動中心驚爆性侵！　沖澡間淫狼蹲姿硬上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

孩童前脫上衣「想闖進駕駛艙」　女乘客發狂咬空服員：你們都會死

報告曝：俄主力戰車「9個月折損50%」！　動用冷戰舊型武器庫

烏克蘭摧毀俄羅斯「真空彈」火箭發射器　驚人爆炸畫面曝光

《彭博》：拜登擬邀尹錫悅4月底訪美　白宮設宴款待

南極「末日冰川」加劇消融！研究：溫暖海水滲入　每年不見30公尺

《艾蜜莉》拍攝地發現被斬首女屍　「麻布袋裝斷頭」死者身分曝光

侵烏以來最慘！　俄海軍陸戰隊5000精銳幾乎全滅「像火雞被射殺」

俄軍再增援！英估「97%兵力已投入到烏」　美：普丁繼續往前線堆屍

俄羅斯單方面宣布突破「烏東防線」　北約承諾增援烏克蘭軍備

好消息！好市多財務長預告「商品將降價」　海運成本有望砍半

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

香燈腳隨媽祖沿路撿垃圾　72歲嬤手拿2大包不喊累

3kg大龍蝦懷孕近臨盆　老闆不忍賣放生回大海

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

奴才貼心幫貓皇戴新帽　牠秒原地關機：已登出

3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

萌弟沒穿褲被阿祖訓話　他奶音狂頂嘴：賣唸！

孩童前脫上衣「想闖進駕駛艙」　女乘客發狂咬空服員：你們都會死

報告曝：俄主力戰車「9個月折損50%」！　動用冷戰舊型武器庫

烏克蘭摧毀俄羅斯「真空彈」火箭發射器　驚人爆炸畫面曝光

《彭博》：拜登擬邀尹錫悅4月底訪美　白宮設宴款待

南極「末日冰川」加劇消融！研究：溫暖海水滲入　每年不見30公尺

《艾蜜莉》拍攝地發現被斬首女屍　「麻布袋裝斷頭」死者身分曝光

侵烏以來最慘！　俄海軍陸戰隊5000精銳幾乎全滅「像火雞被射殺」

俄軍再增援！英估「97%兵力已投入到烏」　美：普丁繼續往前線堆屍

俄羅斯單方面宣布突破「烏東防線」　北約承諾增援烏克蘭軍備

好消息！好市多財務長預告「商品將降價」　海運成本有望砍半

「某大姐」搭男大生賣人頭門號　友驚問：為何收到毒品通知書

星宇航爆近6萬張大量　盤中衝上30元登航空股王

二月補班日多心好累　這三個生肖沒在怕！

鹿晗IG突開嗆：鍵盤俠真厲害！　配圖選「冰照」…留言串慘遭祖國出征

鋼筋外露！內湖老屋翻新無法源「哪天倒下都不知」　北市3月底前提草案

出席美國在台協會與億載會交流酒會　黃偉哲盼台美產業共榮互惠

畫面震撼！　高醫4醫護曝「土國救災9天過程」：再多搜救隊都不夠

裝闊男亂告！買單6千元請正妹喝酒卻告盜刷　監視器畫面讓他露餡

星展完成併花旗消金！執行總裁來台　曝資產將增3.5倍

何時表態戰2024？　侯友宜「新北事情很多」：願景目標最重要

國際熱門新聞

快訊／美軍黑鷹直升機墜毀！　機組員全罹難

福岡河豚屍躺滿沙灘　災難前兆

爽嗑唐吉軻德丼飯　生魚片有蟲蠕動

好消息！好市多財務長預告「即將降價」

客機剛起飛「高空急墜」！60秒狂掉142層樓

讓精子「暫停游泳」！男性口服避孕藥就快來了

少年遭虎撕咬剩半身　12hrs後爺爺也被吃掉

8歲童痛醒　驚見一條蛇纏繞咬2口

台積電ADR跌5.31%　道瓊漲38點

紐西蘭進入國家緊急狀態　北島15萬戶停電

「刺激1995」海報美女逝世　享壽82歲

北韓飢荒惡化　20年首次削減軍糧

菲律賓爆淺層地震！　規模6.1

烏軍證實　俄軍氣球進入基輔上空

更多熱門

相關新聞

俄海軍陸戰隊5000精銳幾乎全滅

俄海軍陸戰隊5000精銳幾乎全滅

過去三個月以來，俄軍始終攻不下烏東要塞布格列達爾鎮（Vuhledar），他們1月底發動最猛烈一波攻擊，卻導致開戰以來最慘重損失，海軍陸戰隊第155旅的5000名成員幾乎全滅，而這是俄國最精銳的部隊之一。俄國極端民族主義評論家、前情報員史特雷科夫（Igor Strelkov）甚至直言，「他們就像射擊場的火雞那樣被射殺。」

俄持續增援！英估「97%軍力已投入到烏」

俄持續增援！英估「97%軍力已投入到烏」

俄宣布突破「烏東防線」　北約承諾對烏軍援

俄宣布突破「烏東防線」　北約承諾對烏軍援

傳將被拔官　烏克蘭防長：澤倫斯基已要求他留任

傳將被拔官　烏克蘭防長：澤倫斯基已要求他留任

盤點烏克蘭戰爭7大優勢　值得台灣借鏡

盤點烏克蘭戰爭7大優勢　值得台灣借鏡

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏烏俄國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

ONE BOY老闆「富有家世」起底！　女友驚是「文大子瑜」

香燈腳集體翻車！朱府王爺突降乩邀白沙屯媽祖

陳盈潔教唆偽簽本票案　改判3年2月

小S女兒在家突「脫衣爆哭」！法師到場收驚

網紅遭霸凌輕生！妻淚：留下兩老和3月大女兒

違遺願撿舍利子！他爆佛教名山弟子1句真心話

女星結婚13天遭老公「砍斷手指打到流產」！

獨／夏玉順改口證實劉文正假死！原因曝光

32歲ONE BOY創辦人曝光！　遭批「中國貨貼牌」吊牌藏貓膩

穿比不穿還涼！　ONE BOY老闆打撞球決定東區廣告

北一妹顧植物人哥哥「結婚1要求」　他嘆自私被罵爆

快訊／房貸補貼方案出爐！　家戶所得120萬元內每戶可拿3萬

40K男「月噴3萬開銷」　全場見1細節怒了：活該

白沙屯媽祖遇塞車！「粉紅超跑」突飛起穿車陣

白沙屯媽甩尾衝進全聯！店長：才剛夢到媽祖

更多

最夯影音

更多
烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗
蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

香燈腳隨媽祖沿路撿垃圾　72歲嬤手拿2大包不喊累

香燈腳隨媽祖沿路撿垃圾　72歲嬤手拿2大包不喊累

3kg大龍蝦懷孕近臨盆　老闆不忍賣放生回大海

3kg大龍蝦懷孕近臨盆　老闆不忍賣放生回大海

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面