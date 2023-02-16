控「陳時中伸鹹豬手」不起訴　徐巧芯：爽啦！

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯因在這次九合一大選曝光前衛福部長陳時中的「十指緊扣」照，成為焦點，但也遭多位民眾告發違反《選罷法》的意圖使人不當選罪，對此台北地檢署調查認為，整起事件屬於可受公評之事，16日處分不起訴，徐巧芯則在臉書寫下「爽啦」抒發心情。

徐巧芯當時透過Facebook公布數張照片，影射陳時中「鹹豬手」，與台北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手摟肩，而該女丈夫、台北市立聯醫仁愛院區醫務長丁金聰也是影中人。面對指控，陳時中競總強烈譴責，批評「使出奧步救選情」。

徐巧芯強調，「有圖有真相，我沒有看到黑影就開槍，與已婚女性十指緊扣、緊緊摟住的行為照片中一清二楚，我只是單純描述事實。」

徐巧芯也補充，這組照片以及細節，據傳本來會成為新聞，但後來不了了之，於是在網路上傳開，「陳時中是台北市長的候選人，言行舉止本來就收受到外界高度檢驗。」

當時的北市議員參選人、律師詹晉鑒到台北地檢署舉發徐巧芯「看圖說故事」，企圖用毀滅陳時中人格的方式打選戰，有違反《選罷法》「意圖使人不當選」的罪嫌，另有其他2位民眾也向北檢提出告發，檢察官3案並辦後認為，徐巧芯確實有提出照片，並依據照片內容進行評論，陳時中當時是競選中的政治人物，言行可受公評，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴徐巧芯，而徐巧芯則在臉書表示「爽啦」，並稱此事為「法院認證鹹豬手」。