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連林智堅都無法保護！翁達瑞喊話民進黨：百姓受冤屈豈更不能寄望

▲▼專訪新竹市長林智堅。（圖／記者季相儒攝）

▲新竹市前市長林智堅14日深夜宣布撤回台大訴願。（圖／記者季相儒攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新竹市前市長林智堅14日深夜宣布撤回台大訴願，指導教授、國安局前局長陳明通仍堅持林沒抄襲余正煌論文。對此，自稱美國學者的「翁達瑞」（本名陳時奮）直言，「若民進黨連林智堅都無法保護，那平民百姓受到冤屈時，豈更不能寄望民進黨的保護。」

「對林智堅的決定，我尊重，但仍感到萬分不捨。」翁達瑞15日發文表示，林智堅在中華與台大的碩士論文「或有瑕疵」，但問題絕不在抄襲，因此蒙受了不可承受的冤枉；林智堅退選想找回清白，卻因民進黨大敗而被指控為戰犯，就連民進黨官網的「闢謠專區」幫忙澄清的公告都被撤下，這應該是壓垮林智堅的最後一根稻草」。

翁達瑞說，他跟林智堅非親非故，原本就不相識。會跳出來力挺林，純屬路見不平，且台大、中華的調查都有嚴重的瑕疵，「中華的調查叫『偷天換日』；台大的調查則是『私吞證據』」。

翁達瑞強調，他在公開場合都會大方承認是「百分之百」的民進黨支持者，因為民進黨的理念與政策符合他對台灣未來的期待，但林智堅的冤屈讓他認為民進黨對於選舉的考量大於是非公理的堅持，「這樣的表現不像我支持的民進黨。」

翁達瑞依據他多年的學界經歷認定即使有瑕疵，但林智堅是未抄襲的，且林是否涉及抄襲，民進黨可輕易判定，因為白紙黑字的證據充足。然而，民進黨卻不願幫助林智堅洗刷冤屈，「這讓我感到失望。如果民進黨仍不了解林智堅的冤屈，這也讓我失望。

▲▼邱國正、陳明通外交委員會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲指導教授、國安局前局長陳明通仍強調林智堅沒抄襲余正煌論文。（圖／記者屠惠剛攝）

翁達瑞說，林智堅是民進黨的重要從政黨員。若民進黨連林智堅都無法保護，那平民百姓受到冤屈時，豈更不能寄望民進黨的保護。

翁達瑞指出，政治人物被控論文抄襲，各黨派都有，背後有複雜的文化、法律、政治、司法、教育、媒體等結構性的問題。這是台灣的歷史共業，不是民進黨專有的政治包袱。民進黨要清理論文抄襲的戰場，應聚焦在「政治人物崇拜學歷」、「高等教育商業化」、與「高教法令落後過時」等面向。這三者都是大題目，不是一黨一派所能解決，「選舉勝負固然重要，但台灣社會也不能沒有是非公理。這是我給民進黨的諍言。」

最後，翁達瑞表示，林智堅撤回了教育部的訴願，還要繼續面對余正煌的著作權訴訟。他判斷余正煌會撤回告訴，因為沒有勝訴的證據。如果余正煌沒撤告，他預期林智堅會贏回該有的清白。

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