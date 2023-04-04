兒童節撰文回顧政績　林智堅：挫折讓我在家庭得到更多

▲林智堅在兒童節撰文回顧近日生活改變。（圖／翻攝自Facebook／林智堅）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市前市長林智堅去年經歷論文門風波黯然退選，選後淡出公眾視野。適逢兒童節當天，林智堅4日他透過臉書撰文「給你和孩子的一封信」，細數近期心情的轉換，「突如其來的轉變和挫折，卻讓我在家庭生活當中得到更多」，並回顧任內在新竹市推動兒童城市的成績，包括兒童醫院、新校園運動及風的運動場等。

林智堅今天凌晨在臉書發文，並貼上一張全家人去岩場攀岩的照片。他表示，「2023年對我和我的家人來說都不是容易的一年」，在選舉的那段日子，他和太太考量到孩子們的學習所以暫時分隔兩地，也忙到幾乎沒有時間和家人吃一頓飯，只能趁著晚上孩子睡前，行程結束時短暫的視訊，那種對家人思念與虧欠確實令他難熬。

林智堅坦言，回到新竹也從原本的宿舍搬回老家香山，孩子們從市區到香山面臨轉學種種的問題，都是太太一人在打理，沒有訴苦也沒有抱怨，所以當自己回到家時，給了彼此一個大大的擁抱。

林智堅表示，想藉兒童節這個機會跟大家分享心得：這段時間因為停下腳步多了和孩子相處的機會，因此從孩子身上學到很多，轉眼間樂樂五年級、平平三年級，連在自己擔任市長期間才出生的妹妹都已經小學一年級了，「最近我有機會幫忙孩子檢查功課了，但除了數學我還招架的住，其他科目我幾乎是和他們一起在學習，孩子們知道爸爸英文不好，他們會用英文聊天，看爸爸聽不懂，我樣子雖然很『囧』，但心裡有一種欣慰，因為孩子比我更好」。

林智堅表示，「突如其來的轉變和挫折，卻讓我在家庭生活當中得到更多，明天我將要和我太太和三個孩子，第一次一起度過屬於我們一家人的兒童節，不再是在兒藝節活動現場上匆匆的招呼，不過還是默默希望孩子長大時的可以原諒爸爸過去的缺席」。他說，新竹是彼此的家，過去爸爸的努力，不僅希望孩子們好，也希望這座城市生活的孩子們都好，給大家一個更好的未來。

林智堅也在文末細數任內8年來為這座兒童城市準備的兒童節禮物，包括兒童醫院、新竹市立動物園改造、新校園運動、班班有冷氣、通學步道、進擊的公園、兒藝節、仲夏藝文季、萬聖節大遊行等活動。