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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘表態參選恐亂藍營佈局　他提侯友宜3出線時間點

▲▼楊登嵙節目上預言郭台銘、侯友宜搭配一定選贏2024總統大選。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘、侯友宜）

▲郭台銘、侯友宜。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘、侯友宜）

記者崔至雲／新北報導

2024總統大選各陣營已開始布局，但藍營人選持續混沌，鴻海集團創辦人郭台銘昨日登高一呼表態，只要台灣人民需要他為台灣做點事，將不計較任何形式，義不容辭；反觀原本聲浪最高的新北市長侯友宜卻遲遲不表態。學者認為，侯是現任市長外，不可控的變數更多，包括若當選後，如何佈局新北補選等，這些都煞費思量，但未來仍有3個時間點適合侯表態參選，讓侯可以向民眾表示，自己有更上一層樓的期許。

2019總統大選時，郭台銘宣布退黨跟國民黨撕破臉，如今郭昨日直接表態想回國民黨再戰2024總統大選；而國民黨主席朱立倫則表示要等到三月四日南投縣立委補選後再作定奪。藍營究竟如何整合郭台銘與侯友宜，外界都在等。

中國文化大學廣告學系教授鈕則勳向《ETtoday新聞雲》表示，郭台銘主動表態似乎想回國民黨代表參選2024雖說能突顯藍軍多強將，也是好事一樁，但卻吹皺了藍軍佈局的一池春水；畢竟侯友宜作為藍軍最強具2024冠軍相的侯選人，但現在加上郭，還有個按兵不動、也沒有說不選的朱立倫，局勢已愈形複雜，稍一不慎便可能又導致分裂危機。

但鈕則勳認為，但說侯要出來會有困難也未必，因為侯民調支持度多為第一名，國民黨多數政治人物力挺，又有政績，也服務新北超過12年，確實具參選本錢，未必不能參選，反而是郭出牌後，侯藉適合時機順勢表達意願也未嘗不可。

鈕則勳指出，侯現在仍未表態除了是因為現任市長、不方便主動說要參選外，更可能他是要評估選與不選的變數是否能控制；特別是要選的話，不可控的變數更多，包括若當選後，如何佈局新北補選等，這些都煞費思量，當然無法很快宣布參選。

侯友宜若要參選，到底應該何時要表態？鈕則勳認為有3個時間點較為適合，就職一百天時，屆時勢必有媒體六都首長民調，支持度若仍最高，當然可順勢表達參選意願；5月20日總統就職日，也是適合表達參選意願的時間點，特別是侯也可將高度拉高，點出民進黨執政問題，同時提出未來期許；以及議會總質詢結束時的5月中至6月初之間，也可能是個表態的適合點，畢竟可視為手邊的工作暫時告一段落，也能對市政有所交代，只要當時各項民調支持度仍高，也能代表民眾對侯更上一層樓有期許。

至於方式，鈕則勳表示，其實侯當然可主動表達願意承擔的意願與想法，但黨中央仍得必須主動積極尋求具體方法為侯解套，畢竟朱立倫也說侯是最強母雞；若是郭表達意願，朱就為郭開特例，讓其入黨，甚至參與角逐，侯也有意願朱反而忽視或冷處理，朱不只會被質疑兩套標準，也會被解讀為卡侯，埋下分裂因子，因此，只要侯表達意願，黨中央就要一併考量，同時建構公平公正且能服眾的提名機制。
 

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