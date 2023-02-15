最快4月普發6千元！ATM輸入2組號碼領現金　中華郵政完成程式修改

▲ATM只要插入金融卡並輸入身分證、健保卡號，就可領6千現金，中華郵政ATM已完成程序修改。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

政府將普發6千現金，除可直接撥款至登記金融帳戶、到郵局窗口臨櫃領取，全台12家金融機構ATM也可提領，估計8成民眾會透過ATM管道領現金，ATM全台最為普及的中華郵政公司表示，目前ATM已經完成程序修改，將配合政府同步進行壓力測試，未來在ATM插入金融卡且只要輸入身分證號碼和健保卡號就可領取。

政府超徵稅金將還稅於民，最快4月將普發6千元，除可線上登記入帳金融帳戶直接撥款、或到郵局臨櫃窗口請領，還可以在全台指定ATM提領現金，除八大公股行庫外，國泰世華、中信、台新三家民營及中華郵政的ATM都可提領6千元，合計全台共2萬4922台ATM可分流領取人潮。

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其中全台ATM最為普及的中華郵政公司表示，目前中華郵政全台有3198台ATM，將配合政府政策開放民眾領取，最後階段開放臨櫃窗口領取，其中ATM領取部分，不管是跨行或是自行都可以領，只要插入金融卡後，經ATM程式確認金融卡有效，並確認身分，再輸入身分證號碼、健保卡卡號，確認沒有領取過就可提領6千元，若領取過就無法再領。

中華郵政公司指出，配合普發現金作業，ATM系統都已經完成程式修改，後續將配合政府同步進行壓力測試。

針對未來臨櫃領取是否要延長周六郵局營業時間，中華郵政公司表示，此次普發6千元現金有12家金融機構ATM支援，將可大量紓解和分流領取人流，將視ATM領取情況，再來評估窗口領取人數以及是否需要延長周六營業時間。