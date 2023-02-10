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青少年求職「三要七不」　暖警拍攝防詐三部曲提醒勿落陷阱

▲▼高雄市少年警察隊為了讓民眾更清楚詐欺手法，特別拍攝暖警防詐系列影片，以幽默詼諧的趣味短片搭配臉書抽獎活動提醒民眾注意不落入陷阱。。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼高雄市少年警察隊為了讓民眾更清楚詐欺手法，特別拍攝暖警防詐系列影片，以幽默詼諧的趣味短片搭配臉書抽獎活動提醒民眾注意不落入陷阱。。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

詐騙集團的詐騙方式百百種，還不斷地推陳出新變化多，無論是各種型態的網路購物、當下最關心的時事議題、網路最夯的交友軟體…等，都是他們用來騙錢的談資。高雄市政府警察局少年警察隊為了讓民眾更清楚詐欺手法，特別拍攝暖警防詐系列影片，以幽默詼諧的趣味短片搭配臉書抽獎活動，提醒民眾注意不落入陷阱。

暖警防詐三部曲，首部以「ATM詐騙」為主軸，內政部警政署165反詐騙網站統計高市去(111)年度詐騙案件前三名分別是「假投資」、「解除分期付款」、「假網拍」，詐騙集團大多利用民眾疏於查證及貪圖方便的心態，運用是類詐騙用語，不同話術但同一目標的進行ATM詐騙，總之就是不管怎麼騙，全都離不開ATM。

影片中特地將各類警示標語放大、提醒民眾注意並切記ATM只能「提款」跟「匯款」，不具有解除設定、身分驗證等功能，銀行不會主動打電話要求你操作ATM，更沒有所謂的遠距金融帳戶解除。
▲▼高雄市少年警察隊為了讓民眾更清楚詐欺手法，特別拍攝暖警防詐系列影片，以幽默詼諧的趣味短片搭配臉書抽獎活動提醒民眾注意不落入陷阱。。（圖／記者吳世龍翻攝）

二部曲探討不分年齡層都容易發生的「愛情詐騙」，這類型的詐騙常見手法不外乎在網路上盜用身材、臉蛋姣好的人像大頭貼當作吸引對象的第一步，再創造一個令人安心、羨慕、喜歡的基本人設，或藉由各式交友軟體，用無微不至的言語關心取得被害者的信任後，接著便以各式理由，一步步將詐騙金額最大化，影片特地模仿韓劇橋段不惜摔壞手機將受騙少女拉回現實。

最終曲以青少年目前最容易發生的「求職詐騙」為主，青少年找工作通常會被五花八門的各類求職廣告、關鍵字所迷惑，大部分求職詐騙瞭解求職者為了追求夢想、滿足自身消費慾望或是想趕快找到賺錢的工作心理，祭出各種利誘、如「工作輕鬆」、「待遇高」、「迅速圓夢」等條件，誘騙求職者交出個人金融帳密，更甚限制人身自由以完整將其帳戶利用殆盡。

▲▼高雄市少年警察隊為了讓民眾更清楚詐欺手法，特別拍攝暖警防詐系列影片，以幽默詼諧的趣味短片搭配臉書抽獎活動提醒民眾注意不落入陷阱。。（圖／記者吳世龍翻攝）

少年隊日前就查獲因缺錢花用，而遭詐騙集團利用不僅成為人頭帳戶及車手，後又因帳戶遭警示無法使用，導致應徵工作不易最後淪為販毒小蜜蜂的案件，因此為了減少台版柬埔寨事件發生，吸引青少年注意求職務必做到「三要七不」。

少年隊表示，與去年同期相比，少年詐欺案件從110年的239人次下降為147人次，少年隊偵查與預防雙管齊下，確保青少年不落入詐欺集團陷阱，除此之外，少年隊隊長王春生更提醒民眾，手機內至少加入一個高雄市政府警察局所屬單位的粉絲專頁，藉此獲知最新犯罪預防宣導資訊，減低自己被害風險。

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