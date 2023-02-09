離婚爭產冷血男亂刀砍殺前妻　權狀貼臉、現金塞雙手！再判15年半

▲陳姓男子殺前妻，房屋權狀貼臉、雙手塞5千元現金，二審仍判15年半。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市鶯歌區陳姓男子與林姓妻子離婚後，認為財產分配不公，將前妻找來後亂刀砍死。再將房屋權狀貼在屍體臉上，並在雙手各塞5千元現金，冷靜打電話告知律師「我殺人了」。一審認定陳男符合自首減刑要件，判刑15年6月，案經上訴，高等法院二審9日仍將他判刑15年6月。可上訴。

判決指出，陳男林女共同育有1女，原本同住在鶯歌區某處，但因林女不堪陳男家暴，雙方於2021年8月間簽字離婚。擔心陳男離婚後無處可規，林女還讓出自己名下的房屋讓陳男居住，也不時帶著食物前往照顧陳男。但陳男認為財產分配不公，要求復合，還要母女一同回來居住，恫嚇「如不回去一起住就走著瞧」。

案發於離婚不到1個月的時間，2021年9月間陳男以返還地契為由，將林女約到住處。但雙方一言不合，發生肢體衝突，陳男憤怒之下拿出水果刀刺傷林女小腿，用力之猛，還導致水果刀柄彎曲斷裂。陳男不罷手，改拿出菜刀砍殺林女頭部、肩部，最後林女頸靜動脈破裂，頸椎、氣管受傷，最終出血性休克，當場死亡。林女頭臉受有17處銳器傷，傷口深及顱骨，顯見陳男下手之凶狠。

陳男犯案後冷靜將身上衣服換下，放在林女屍體上，再將房屋所有權狀貼在屍體頭上，左右手各塞5000元鈔票。而後陳男主動打電話給律師，告知「我殺人了」，由律師向警方報警自首。檢方偵辦後，認為陳男手段兇殘，犯後毫無悔意，依照「家暴殺人罪」提起公訴，並建請法院加重其刑。

一審法院審理後，認為陳男手法殘忍，雖然在審理時自白犯罪，還說對自己之行為悔恨，但卻推卸是個人精神疾病所致，並無深切檢討自身態度；但陳男符合自首減刑要件，因此一審將他判刑15年6月。案經上訴，高等法院二審審理後，9日駁回上訴，維持原刑度。

宣判後法官進行延長羈押訊問，陳男說自己被警方逮捕2年多，家都荒廢了，希望能回去看看；又說自己身體狀況很差，若不扶著牆壁就不能走路，希望獲得交保。法院諭知候核辦。陳男還押時，記者詢問他是否後悔，他一開始遮著臉不願回答，最後小小聲地回說「很後悔」。