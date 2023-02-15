陳吉仲說「雞蛋每顆只貴0.2元」！網友灌爆他臉書：拿你薪水來付

▲蛋價再起，市場又掀起搶蛋潮，餐飲業缺蛋嚴重。（圖／記者謝盛帆攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋價周一（13日）起每台斤調漲2元，產地價漲至每台斤42.5元、批發價52元，重回歷史新高，市場再掀搶蛋潮，有餐飲業者公告，因雞蛋又貴又缺，加蛋要加15元。但農委會主委陳吉仲昨（14）卻說，這次蛋價每台斤漲2元，平均1顆蛋只貴0.2元，讓網友炸鍋，湧入陳吉仲臉書開罵。

陳吉仲昨出席屏東科技大學活動回應蛋價議題指出，經過蛋農與蛋商協議，這次微調2元，農委會尊重市場機制，並強調這次調漲，等同一顆蛋只增加0.2元左右，已經比許多國家都便宜，像是日本蛋價貴了2倍、美國更貴了5、6倍。

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但連日已經有不少餐飲業者公告，因為雞蛋又缺又貴，暫不供應雞蛋相關料理，或加蛋一顆要加價15元，對照農委會平均每顆蛋只貴0.2元的說法，讓網友炸鍋，氣得到陳吉仲的臉書開罵。網友說：「只漲2塊而已，那拿你薪水來付啊！」、「只漲2元？我看漲了十幾元，你資訊是不是有誤」、「謝謝農委會，現在加一顆蛋要20元」，但也有網友說「一杯飲料60~70元沒人靠么還喝的很爽，一盒蛋10顆70~80元一堆人崩潰」。

農委會畜牧處長張經緯說，這次蛋價調漲2元，平均一顆蛋就是5元到5.2元，每顆調漲0.2元，漲幅約4%，相對穩定合理，但這是以一般規格蛋、商業蛋來談，至於坊間加蛋動輒15、20元，不清楚業者使用何種雞蛋品項，是否有把其他烹調加工、人事等營運成本納入，如果消費者覺得價格不合理，可以選擇理性消費。

依據農委會最新的雞蛋產銷資訊顯示，本周產蛋雞數約3136萬隻，比上周減少再減68萬隻，雞蛋每日生產量11萬3千箱，也比上周再減1000箱。張經緯說，主要減量原因是雞農在年後進行生產調節、雞群更新或換羽，加上近來低溫與疫病影響，預計二至三週後產量會慢慢回穩，至於蛋價還是要看市場供需狀況。