　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陳吉仲說「雞蛋每顆只貴0.2元」！網友灌爆他臉書：拿你薪水來付

▲▼雞蛋,蛋價,通膨,傳統市場,菜市場。（圖／記者謝盛帆攝）

▲蛋價再起，市場又掀起搶蛋潮，餐飲業缺蛋嚴重。（圖／記者謝盛帆攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋價周一（13日）起每台斤調漲2元，產地價漲至每台斤42.5元、批發價52元，重回歷史新高，市場再掀搶蛋潮，有餐飲業者公告，因雞蛋又貴又缺，加蛋要加15元。但農委會主委陳吉仲昨（14）卻說，這次蛋價每台斤漲2元，平均1顆蛋只貴0.2元，讓網友炸鍋，湧入陳吉仲臉書開罵。

陳吉仲昨出席屏東科技大學活動回應蛋價議題指出，經過蛋農與蛋商協議，這次微調2元，農委會尊重市場機制，並強調這次調漲，等同一顆蛋只增加0.2元左右，已經比許多國家都便宜，像是日本蛋價貴了2倍、美國更貴了5、6倍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但連日已經有不少餐飲業者公告，因為雞蛋又缺又貴，暫不供應雞蛋相關料理，或加蛋一顆要加價15元，對照農委會平均每顆蛋只貴0.2元的說法，讓網友炸鍋，氣得到陳吉仲的臉書開罵。網友說：「只漲2塊而已，那拿你薪水來付啊！」、「只漲2元？我看漲了十幾元，你資訊是不是有誤」、「謝謝農委會，現在加一顆蛋要20元」，但也有網友說「一杯飲料60~70元沒人靠么還喝的很爽，一盒蛋10顆70~80元一堆人崩潰」。

農委會畜牧處長張經緯說，這次蛋價調漲2元，平均一顆蛋就是5元到5.2元，每顆調漲0.2元，漲幅約4%，相對穩定合理，但這是以一般規格蛋、商業蛋來談，至於坊間加蛋動輒15、20元，不清楚業者使用何種雞蛋品項，是否有把其他烹調加工、人事等營運成本納入，如果消費者覺得價格不合理，可以選擇理性消費。

依據農委會最新的雞蛋產銷資訊顯示，本周產蛋雞數約3136萬隻，比上周減少再減68萬隻，雞蛋每日生產量11萬3千箱，也比上周再減1000箱。張經緯說，主要減量原因是雞農在年後進行生產調節、雞群更新或換羽，加上近來低溫與疫病影響，預計二至三週後產量會慢慢回穩，至於蛋價還是要看市場供需狀況。

ET快訊
LIVE／台灣搜救隊回來了！　130人、5犬抵國門
劉文正心肌梗塞病逝！　醫示警「4前兆」
快訊／劉文正死因曝光！　消失演藝圈39年原因再被挖
快訊／劉文正過世！　經紀人悲痛證實
快訊／總教練太混！14國手控訴　體育署回應了
林口情人節撿到「百鈔金莎花束」　傷心人本尊現身領回
長榮航空班機「玻璃驚見裂痕」　飛抵目的地「回程航班取消」
快訊／今增65死！　1個月大男嬰家中染疫亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「住這尚好！」　雙北地政合作盼「新，北都好」

印度咖哩粉驗出致癌物　消基會籲加強香辛料把關「建立檢驗資料庫」

LIVE／台灣搜救隊回來了！130人、5犬抵國門　林右昌獻花致意

40K男活不下去！沒娛樂購物「月噴3萬開銷」　全場見1細節：活該

年輕人都在穿「國民神鞋爆紅」　百貨櫃位炸人潮！鄉民推：IU加持

情人節收到花！她驚見「別人名字」氣哭　男友急辯：跟朋友一起訂

最小染疫死亡！1個月大嬰「家中無反應」急救無效　法醫相驗結果曝

情人節遺失「百鈔金莎花束」！傷心人本尊現身　落寞奔派出所認領

花東鐵路全線雙軌化...3月中動工　預計2027年通車

長榮班機「駕駛艙玻璃有裂痕」繼續飛　民航局證實獲通報：調查中

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

派出所長門口跪地迎駕　白沙屯媽祖急轉彎賜福

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

萌弟沒穿褲被阿祖訓話　他奶音狂頂嘴：賣唸！

李靚蕾嗆王力宏「不要再消費家人」　邱瓈寬怒開戰：真相不是你說了算

利特直播提Kakao！東海：小心點　Key無奈嘆「公司最近亂糟糟」

瑤瑤現歌喉...開唱莫文蔚金曲！　小S笑罵：什麼歪七扭八的東西XD

「住這尚好！」　雙北地政合作盼「新，北都好」

印度咖哩粉驗出致癌物　消基會籲加強香辛料把關「建立檢驗資料庫」

LIVE／台灣搜救隊回來了！130人、5犬抵國門　林右昌獻花致意

40K男活不下去！沒娛樂購物「月噴3萬開銷」　全場見1細節：活該

年輕人都在穿「國民神鞋爆紅」　百貨櫃位炸人潮！鄉民推：IU加持

情人節收到花！她驚見「別人名字」氣哭　男友急辯：跟朋友一起訂

最小染疫死亡！1個月大嬰「家中無反應」急救無效　法醫相驗結果曝

情人節遺失「百鈔金莎花束」！傷心人本尊現身　落寞奔派出所認領

花東鐵路全線雙軌化...3月中動工　預計2027年通車

長榮班機「駕駛艙玻璃有裂痕」繼續飛　民航局證實獲通報：調查中

「住這尚好！」　雙北地政合作盼「新，北都好」

印度咖哩粉驗出致癌物　消基會籲加強香辛料把關「建立檢驗資料庫」

「福特全新跨界」3月見！將成Focus接班人 台灣今年先上Mach-E

快訊／林書豪狂潮持續　野獸、豪神夢幻對決票房賣出9成

下次追櫻來這！新北「太極嶺步道」避人潮、4月還有美麗桐花可賞

LIVE／台灣搜救隊回來了！130人、5犬抵國門　林右昌獻花致意

劉文正過世！心肌梗塞「6大危險因子」曝　醫警告：不愛喝水也中

周天成、楊肉盧皆敗　羽球亞團賽台灣首戰不敵香港

劉文正70歲猝逝「引退38年變房地產大亨」！身價破億　生前定居美國

40K男活不下去！沒娛樂購物「月噴3萬開銷」　全場見1細節：活該

奴才晚回家！貓皇生氣躺床　背對不理人：先把罐罐拿來

生活熱門新聞

白沙屯媽祖突彎進社頭夜市！狂撞貨車又飛越機車

星雲燒出舍利子　醫PO「真正結石照」：差很多

星雲留大量舍利子　醫：這類病患體內常見

LINE情人節隱藏貼圖來了！一鍵免費下載

迷戀台灣女友下廚背影　轉身這畫面卻超驚悚

人間僅3顆「佛牙舍利」！台灣有一顆藏在這裡

白沙屯媽祖突靠邊「緊貼大車」　放慢再加速原因曝

1單品日本很流行　台灣人卻不愛？網：難駕馭

朋友團遊日「6巨嬰全程擺爛」崩潰！她1招反擊

「試車色狼集團」出沒！挑黑絲女業代下手

狗能燒出舍利子「人不一定有」！聖嚴法師解釋原因

蝦皮女「1800陪吃飯」改掉了！勇者1萬8下單

情人節後終結孤單！愛神降臨3生肖

「舍利子製作方法」有專利！神人15年早登記

更多熱門

相關新聞

一蛋難求！　民進黨團要農委會：2月底前解決

一蛋難求！　民進黨團要農委會：2月底前解決

國內蛋價昨（13日）起每台斤調漲2元，重回去年7月的歷史新高，儘管農委會與蛋商聲稱，現階段只是調度吃緊，不至於一蛋難求，市場仍掀起搶蛋潮。對此，民進黨立院黨團15日表示，行政院也分別提出短中長期方案改善，目前中、北部缺蛋最多，大約缺6千箱，希望農委會2月底前解決蛋不夠、蛋價高的問題。

市場瘋搶蛋！　農委會：若有囤積或哄抬行為將查辦

市場瘋搶蛋！　農委會：若有囤積或哄抬行為將查辦

有錢也買不到蛋！　雞蛋糕業者嘆：我要轉行去養雞了

有錢也買不到蛋！　雞蛋糕業者嘆：我要轉行去養雞了

雞蛋漲！民眾黨團揭「農委會不敢說的細節」

雞蛋漲！民眾黨團揭「農委會不敢說的細節」

市場瘋搶！雞蛋又貴又缺　陳吉仲：平均每顆只貴0.2元

市場瘋搶！雞蛋又貴又缺　陳吉仲：平均每顆只貴0.2元

關鍵字：

蛋價缺蛋.農委會漲價陳吉仲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘿莉塔情人節宣布懷孕了！親曬兩條線報喜

白沙屯媽祖突彎進社頭夜市！狂撞貨車又飛越機車

星雲燒出舍利子　醫PO「真正結石照」：差很多

客機剛起飛「高空急墜」！60秒狂掉142層樓

鐵肺歌后才買婚房「4年男友卻偷吃」！囂張帶小三放閃

麥當勞女神爆男友「性成癮」：每30秒就想要

快訊／李靚蕾4點聲明再開槌！　轟王力宏「塑虛假形象」：處處打壓

「紅豆餅女神」閃亮亮爆新歡！

12家銀行幫發6000元大紅包！　2.49萬台ATM可領

飛機杯女神認愛「土豪爸爸」！曾愛19cm網紅

星雲留大量舍利子　醫：這類病患體內常見

股神巴菲特重砍台積電！減幅86%　盤後大跌逾4%

孫生首認「交往很少愛愛」懺悔林襄！

噴槍爆肺害死3歲女！小孩非親生怒告生母結果出爐

快訊／傳奇巨星劉文正過世！「死訊藏4個月」享壽70歲

更多

最夯影音

更多
夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口
還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

派出所長門口跪地迎駕　白沙屯媽祖急轉彎賜福

派出所長門口跪地迎駕　白沙屯媽祖急轉彎賜福

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面