雞蛋漲！民眾黨團揭「農委會不敢說的細節」　籲：別再折騰民眾





▲民眾黨團14日記者會。（圖／民眾黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

雞蛋每台斤漲2元，批發價從每台斤50元漲到52元，重回去年7月20日的歷史高點，引發民怨。民眾黨立法院黨團今（14日）日召開記者會，呼籲政府輔導蛋農升級改建雞舍，針對哄抬物價者該罰就罰，正視缺蛋危機，優化產銷制度，才能真正強化蛋雞產業的韌性。

立委陳琬惠指出，農委會主委陳吉仲嘴上說「尊重市場機制」，實際上卻讓機制失靈更為嚴重，去年開春以來，台灣出現史上最嚴重蛋荒，民眾買不到也吃不到雞蛋，蛋價居高不下，原因包含禽流感、天候溫差等自然因素，還有玉米飼料價格漲價、蛋雞產業老化等人為因素，但農委會只調控產地價格、不解決根本問題，這種飲鴆止渴的態度，造成「蛋賤傷農」又無法阻止「蛋貴傷民」，近期拋出「平價蛋專區」方案 ，也讓農委會被網友譏為「平價委員會」。

陳琬惠說，仔細檢視零售與產地蛋價消長趨勢，可以找到農委會不敢告訴民眾的細節，「在產量供給趕上需求的同時，零售與產地價格反而越差越大。」農委會的控價措施反而在中間環節挪出更大的獲利空間，中間差額利潤到底被誰拿走了？可不是一句「尊重市場機制」就能帶過。

陳琬惠表示，民眾黨團向農委會及未來的農業部提出三點呼籲，第一，為達成有效控溫，並隔絕傳染病，農委會應加強溝通，輔導蛋農升級雞舍，並協助資金籌措與申辦流程，提高改建意願；第二，農委會應徹查產銷價差如此巨大的原因，對哄抬物價者該罰就罰，不只要尊重市場機制，更要維護市場機制；第三，缺蛋就缺蛋，面對現實才能緩解民怨。

黨團副總召賴香伶指出，今年1月消費者物價指數年增率3.04%，是2022年7月以來再見三字頭，其中菜價更是飆升28.25%，漲幅站上17個月以來最高點。不少餐飲業者紛紛調漲。

「行政院穩定物價小組去年最後一次開會在8月，且1小時內草草結束，各部會首長都沒有出席，全都找次長或主秘代理，敷衍了事。」賴香伶說，今年1月12日終於重新召開會議，卻不公告簽到表，導致民眾無從得知出席情形，承辦人員宣稱簽到表涉及個資法無法公布，後來又改口說長官不同意公布，這種鴕鳥心態及欺騙民眾的行為必須被嚴厲批判。

賴香伶呼籲，希望新上任的陳建仁，要真正做到「溫暖堅韌」，讓穩定物價小組定期召開會議，充實開會內容，落實公開透明。

對於陳建仁先前拜會民眾黨團時，允諾「政院會特別注意國內物價，穩定物價小組都有定期召開會議、發揮功能」 ，分享兩個女兒也反映青年低薪問題，民眾黨團說，希望新內閣一改過去漠視民怨的傲慢風氣、苦民所苦，針對民眾生活必需品雞蛋，提出治標也治本的改革方案，促進傳統雞舍轉型，嚴懲哄抬物價行為，優化雞蛋產銷機制，別再折騰蛋農和民眾。