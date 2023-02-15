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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

一蛋難求！中、北部缺蛋最多　民進黨團喊話農委會：2月底前解決

▲傳統市場散裝蛋上架沒多久就搶購一空，只好用鴨蛋充數。（圖／記者楊惠琪攝）

▲傳統市場散裝蛋上架沒多久就搶購一空，只好用鴨蛋充數。（圖／記者楊惠琪攝）

記者杜冠霖／台北報導

國內蛋價昨（13日）起每台斤調漲2元，重回去年7月的歷史新高，儘管農委會與蛋商聲稱，現階段只是調度吃緊，不至於一蛋難求，市場仍掀起搶蛋潮。對此，民進黨立院黨團15日表示，行政院也分別提出短中長期方案改善，目前中、北部缺蛋最多，大約缺6千箱，希望農委會2月底前解決蛋不夠、蛋價高的問題。

民進黨團副幹事長洪申翰指出，蛋看起來整體供應上比較少，行政院也分別提出短中長期方案，包括短期的疫後經濟特別條例來做補貼，也包含中長期的相關設備現代化，減少未來雞蛋供應的風險，希望行政部門的動作要更即時、到位。

洪申翰解釋，這次供應上面出問題，除了國際糧價波動外，還有氣候問題、設備不夠現代化等，帶來一些波動可能性，這次的韌性經濟方案就是要處理這方面的問題，也希望朝野政黨一起來支持，讓資源更到位，農業產銷供應的波動也可以更小、保障民生經濟。

民進黨團幹事長鄭運鵬表示，特別條例3800億經濟共享中，除普發現金外，也在一些比較不好預測的風險做改善，這也是民進黨跟國民黨最大不同的地方，他們只想發現金、未能考慮其他狀況，蛋價上漲有很多原因，包含國際飼料價格提高、禽流感很難預期以及氣候因素，都影響雞蛋供應。

鄭運鵬指出，如果明天特別條例朝野協商順利，希望農委會在雞農的飼養環境可以做出調整，20年前因為禽流感，政府也補助攤商冷凍設備，得到很好的效果，這次在飼養端出狀況，可以加強一些設備，讓雞農環境更現代化，也讓蛋價跟供應更為穩定。

立委劉世芳指出，氣候太冷、疫病因素、雞正在換羽毛以及北中南分配上也出現問題，目前詢問過後，中、北部缺蛋最多，大概是缺6千箱，希望農委會最短時間內解決蛋不夠、蛋價高的問題，明天就要朝野協商，希望農委會2月底前解決問題。

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