有錢也買不到蛋！　雞蛋糕業者嘆：我要轉行去養雞了





▲雞蛋糕業者在臉書粉專宣布，因缺蛋無法營業。（圖／翻攝自Facebook／犬首燒-新莊店）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋價昨（13日）起每台斤調漲2元，重回去年7月的歷史新高，蛋價居高不下，讓餐飲業者吃不消。像是有滷味業者暫時不賣滷蛋；花蓮炸彈蔥油餅業者取消外送訂單；平價牛排業者宣布，無蛋可供，只能多加點青花菜；還有雞蛋糕業者嘆，缺蛋沒法做生意，大嘆「被迫轉行要去養雞了」。

蛋價從去年初就開始飆漲，已經從每台斤25元飆漲到52元，許多餐飲業者用的整箱散裝蛋，從每箱500元到現在破千，還不一定有蛋可供。有烘焙業者就說，接獲蛋商通知，受禽流感影響，本周開始每周只能供應3箱蛋，苦嘆「蛋漲到天價就罷了，現在有錢還買不到」。

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在新北市經營雞蛋糕攤車的鍾小姐也說，這兩天都買不到蛋，已經沒辦法出門營業，雞蛋已經漲了1年多了，3年前剛創業時，一箱蛋只要400多元，最近一次叫已經要1080元，而且還不一定買得到，冬天是雞蛋糕的銷售旺季，卻無蛋可用，她苦笑說：「要被迫轉行去養雞了」。





▲傳統市場散裝蛋上架沒多久就搶購一空，只好用鴨蛋充數。（圖／記者楊惠琪攝）

蛋價再起，傳統市場也掀起搶蛋潮，記者今（14日）走訪北市信義區永春市場，雜糧行業者說，一早來了3箱蛋，但還不到中午馬上就搶購一空，今天每台斤零售價來到58元，消費者幾乎都是3斤、5斤的搶買，蛋籃被橫掃一空，只好拿鴨蛋來充數。

台北市蛋商公會理事長林天來則說，「不會缺蛋，只是價格問題」，強調蛋源充足，可能蛋價剛漲，消費者有囤積心理，只要多跑幾家商店或賣場，一定有蛋可買，傳統市場也都有持續供應零賣的散裝蛋，不過如果消費者只想搶便宜，當然沒有蛋。

農委會主委陳吉仲今（14日）到屏東科技大學參加活動，針對蛋價議題回應，農委會尊重市場機制，會盡力穩定雞蛋產量與供應量，像是從加工業者調度雞蛋給全民，這幾天因為氣溫低影響雞蛋產能，預計過陣子溫度回暖、禽流感疫情趨緩，產蛋率就會增加，雞蛋的供應會更順暢。

