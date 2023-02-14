市場瘋搶！雞蛋又貴又缺　陳吉仲：平均每顆只貴0.2元

▲農委會主委陳吉仲強調會穩定雞蛋生產與供應量。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋價昨（13日）起每台斤調漲2元，產地價漲至每台斤42.5元、批發價52元，重回去年7月的歷史新高，市場再掀搶蛋潮。農委會主委陳吉仲今（14 日）出席屏東科技大學活動指出，這次微調2元，是要給蛋農合理利潤，平均1顆蛋只貴0.2元，已經比很多國家都便宜。

陳吉仲今上午到屏東科技大學參加「台灣永續棧揭牌儀式」記者會，接受媒體聯訪回應蛋價議題，他指出，受進口飼料高漲、禽流感肆虐影響，雞農產蛋成本增加，經過蛋農與蛋商協議，這次微調2元，農委會尊重市場機制，並強調這次調漲，等同一顆蛋只增加0.2元左右，已經比許多國家都便宜，像是日本蛋價貴了2倍、美國更貴了5、6倍。

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陳吉仲表示，農委會會全力防堵禽流感蔓延，持續向行政院爭取玉米營業稅減免，減低蛋農生產成本，而針對消費者端，也會跟相關通路業者，推出平價蛋，降低對消費者的衝擊。

陳吉仲並指出，農委會會盡力穩定雞蛋產量與供應量，像是從加工業者調度雞蛋給全民，這幾天因為氣溫低影響雞蛋產能，預計過陣子溫度回暖、禽流感疫情趨緩，產蛋率就會增加，雞蛋的供應會更順暢。