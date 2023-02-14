市場瘋搶蛋！　農委會：若有囤積或哄抬行為將查辦

▲傳統市場散裝蛋上架沒多久就搶購一空，只好用鴨蛋充數。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋價昨（13日）起每台斤調漲2元，重回去年7月的歷史新高，儘管農委會與蛋商聲稱，現階段只是調度吃緊，不至於一蛋難求，市場仍掀起搶蛋潮，包括餐飲業者、小吃與消費者均反映「有錢也買不到蛋」。農委會今（14日）晚發布新聞稿指出，如有囤積或哄抬物價行為，將請公平交易委員會或消費者保護委員會查辦。

農委會表示，目前雞蛋日產量約11.4萬箱，農曆春節期間蛋農依往例進行雞群生產調整，淘汰及換羽數量增加，致雞蛋供應量減少，蛋農及蛋商代表組成的「雞蛋評議價格督導委員會」透過相關協商機制進行資訊研判，於13日雞蛋批發價調漲為每台斤52元，以反映市場供需狀況，農委會尊重市場機制。

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農委會指出，全球極端氣候及禽流感疫情嚴峻影響，造成許多國家均面臨缺蛋及高蛋價處境，今年1月美國及日本雞蛋零售價格為每顆7.3元及5.77元，跟去年一月同期相比，漲幅分別達145.8%和56.4%，我國今年1月雞蛋每顆5.28元，跟去年同期相比漲幅為15.3%，相較美國和日本波動較小。

農委會說明，此波蛋價批發價格每顆調漲0.2元，漲幅約4%，尚屬相對穩定合理，目前產地價與批發價二者之價差為每台斤9.5元，其中3元為大運輸費用，因此實際價差約每台斤6.5元，扣除耗損、人力成本等其利潤尚稱合理。

農委會強調，將密切監控雞蛋產銷供需動態資訊，除透過現有庫存雞蛋進行調配外，持續調度加工原料蛋並協調蛋商加強橫向調度，務必滿足國人雞蛋需求。此外，持續評估大宗飼料原料5%營業稅減免延長，降低生產成本，提升蛋農生產意願，並透過靭性經濟家禽產業轉型升級計畫，協助傳統開放式雞舍改建為非開放式或密閉水濂式環控雞舍，從根本提升禽場生物安全及抗逆境能力以確保蛋農收益並兼顧消費者權益。