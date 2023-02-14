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苗栗「清安豆腐街」爆偷拍！她用餐如廁被嚇壞　闆娘回應讓人傻眼

▲▼ 泰安清安豆腐街發生偷拍事件。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗泰安清安豆腐街一家餐飲店發生偷拍事件，一對情侶用餐後女方如廁竟遭偷拍，老闆娘回應讓人傻眼，被害人因此將過程po網，提醒大家注意。（示意圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

有一對情侶到苗栗泰安鄉清安豆腐街遊覽，在某餐飲店用餐完畢女友上廁所時，遭店內1名員工的兒子偷拍，偷拍劣行當場被抓包，情侶沒有報警，把事發過程在臉書社團分享，提醒大家出門在外要隨時保持謹慎。

周先生表示，2月12日中午與女友前往苗栗清安豆腐老街，在某餐廳用餐完畢後陪同女友上廁所並在一旁顧門，突然有人跑步進入隔壁間，他女友受到驚嚇的跑出來喊「有人拿手機偷拍」。

周先生立即快速敲門讓衝進去的人出來並且搜尋手機，結果在窗戶的夾縫中找到手機，並發現偷拍的影片，周先生說，還好他女友整理儀容很久，什麼都沒拍到。

周先生拿著手機去詢問老闆娘，老闆娘表示偷拍者是遊客，跟店家無關，周先生認為遊客不可能穿雨鞋，表示如果店家說謊便要報警，業者才承認少年是店內廚師的兒子，並向周先生道歉，希望不要讓他留下紀錄。

周先生考量自己不是在地人，人生地不熟，最後並沒有報警，要求銷毀整支手機便離開。

周先生表示，偷拍行為被抓包第一時間告訴老闆娘，她下意識的撇開所有關係說是遊客的兒子，他相信這一定不是第一次偷拍，他們也不會是最後一個受害者，所以他上網分享他們的遭遇，奉勸大家出門在外保持謹慎，要把身邊的人保護好。

對此，轄區大湖警分局表示，網路巡邏發現此一事件，並與周先生取得聯繫，周表達不願提告。警方也前往店家，告誡相關人，不可再犯如此離譜行為，並要求店家把廁所的縫隙進行填補，杜絕偷拍行為發生。而店家只有假日營業，並沒有開門，經電話詢問，業者以在開車為理由，不願對此事回應。

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