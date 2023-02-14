2組天選神岡人！5天內同間店先後刮中大獎　一聽1200萬呆了

記者許權毅／台中報導

位在台中市神岡區的樂得利彩券行超旺！過年期間接連2組客人刮中大獎，紀姓闆娘透露，刮中1200萬頭獎的是兩名年輕男性，選刮刮樂時幾乎沒有猶豫，結果換了幾張後發現「後面好多零」，一看才知道是頭獎，2人先是狂歡後又呆住，被大筆獎金嚇傻了；另外中了200萬跟一台賓士休旅車的是中年男性，常常來店裡光顧，也是沒什麼猶豫就選中這張，幸運帶回全國僅有10名的二獎。兩組客人都是神岡當地人，低調包了紅包給店家，今（14）日店家請來烤全豬跟鄉親分享喜悅。

▲台中神岡一間彩券行5天內接連刮出2次大獎，店家透露分別是2名年輕男性跟一位中年男性常客。（圖／記者許權毅攝）



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紀姓老闆娘表示，店家過去就有好幾次中大獎的紀錄，但這次更特別是2組大獎在5天內接連刮出。獲得1200萬大獎的是2名年輕男性，當時戴著口罩、帽子，一進店裡就直覺性挑選「1200萬大吉利」刮刮樂，接連換了幾張後發現其中一格「12後面好多零」，老闆娘一刷機器後，顯示需要到銀行兌換，才發現上面有「TOP」是頭獎，當下店裡全部人狂歡，2名年輕男性也好開心，不過沒多久卻一臉緊張，對於突然其來的好運也感到「不知如何是好」，一臉愁容笑不出來，老闆娘趕緊叮嚀，要好好保管，不要毀損。

▲▼中年男性中了200萬跟賓士休旅車（左），2名年輕男性中了1200萬頭獎（右）。（圖／記者許權毅攝）



另外一名刮中200萬元跟賓士休旅車的是常客，為中年男性，一進店同樣沒有猶豫，順眼選了2000萬超級紅包一張，結果號碼都沒有中，但是右上角的框框內跑出賓士車，闆娘一幫看確認是二獎，才知道自己好運降臨。

▲▼兩組幸運兒都包了紅包給店家感謝，店家今日在店前烤全豬，跟鄉親分享喜悅。（圖／記者許權毅攝）

兩名神岡人前後都包了紅包給店家，表達感謝之意。店家也在今（14）日下午找來烤全豬宴請附近鄉親，希望能夠分享喜悅。紀姓闆娘表示，很開心自己能夠把兩個大獎批回來，把喜氣分享出去，也說店裡生意瞬間又好了不少。