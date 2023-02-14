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迎戰未來教育巨變　東海大學邀請國際學者出席論壇

▲東海大學張國恩校長（右三）與臺師大院長蔡今中（左四）等國際學者一同探討未來教育應用。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲東海大學張國恩校長（右三）與臺師大院長蔡今中（左四）等國際學者一同探討未來教育應用。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

「隨著科技演進，未來二十年，教育必出現巨大的改變！」東海大學教育研究所為了帶領台灣的教育迎戰未來的巨變，今（14）日邀請世界頂尖知名資訊教育學者，舉辦以前瞻數位學習科技的創新與未來教育應用為主題的論壇。

首次舉辦「數位科技與未來學習-前瞻數位學習科技創新研發與教育應用工作坊」共邀約台師大副校長宋曜廷、台師大學習科學學士學位學程教授蔡今中、台科大數位學習與教育研究所教授黃國禎、台師大工業工程學系講座教授洪榮昭等數十位學者參加。

來自中央大學的陳德懷教授點出「人工智慧可以改善人類未來生活，也可以帶來愚蠢的事情」，為國內推動人工智慧、元宇宙教育發展給予新的思考方向。

「未來整體人類的圖像，由現在的教育決定」，正在推動未來大學的東海大學張國恩校長在研討會開場致詞時指出，十多年前所閱讀過一篇英國教育界發表的論文，內容提到未來教室，讓他了解數位型學習將在未來扮演重要角色，而這個趨勢在Covid-19之後正式全面翻轉人類的生活與教學方式。

張國恩校長指出，現在東海大學重視數位科技教育，並朝未來大學邁進，所謂未來大學指的就是重視「翻轉教學」、「以目標為導向」、「制度化改革」，而其中面對數位變革時代的來臨，如何讓教育更具彈性將是一大重點，所以他也透過論壇期待教育部以更開放的心胸、前瞻的角度，面對以數位學習科技為主流的未來教育。

中央陳德懷教授開場就大談科技帶來的變革與震撼，以時間光譜點出數位科技必須重視的問題；身為國際期刊主編的臺師大蔡今中教授則以活潑的角度點出線上教學的問題，包括教師如何學習線上教學，防止學生在線上作弊、家長對學生數位學習成效的抱怨等問題。台師大蔡今中教授是帶領師大進入全球教育排行前十名的重要推手，他相信大家都能透過此次研討與交流，深入淺出激發出數位科技在教育應用的潛力。

東海大學教育研究所所長江淑真表示， 為深化2030教育架構中的前瞻數位學習科技扮演的影響，此次工作坊是東海教研所在張國恩校長的召集下，邀請「臺師大高等教育深耕計畫辦公室」協辦，透過「數位科技研究趨勢」、「產學銜接」、「遊戲式學習」、「人工智慧與STEM教育」、「元宇宙教育應用」、「教育＋AI」等六大主題，探討數位科技在教育應用的潛力與研究趨勢。

▲東海大學張國恩校長（右三）與臺師大院長蔡今中（左四）等國際學者一同探討未來教育應用。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲東海大學首次舉辦「數位科技與未來學習-前瞻數位學習科技創新研發與教育應用工。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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