去日本好市多不能免稅了！店員曝1原因　網嘆：優惠被人玩壞

▲九州阿金姐透露，日本好市多取消免稅優惠。（圖／九州阿金姐授權提供）

記者朱祖儀／綜合報導

日本是許多台灣人最愛旅遊的國家之一，但近來不少人去逛日本好市多，發現竟然不能免稅。對此，部落客「九州阿金姐」透露，日本好市多在今年2月12日取消免稅，店員指出其中一個原因是「轉賣盛行」。不少網友看到後紛紛感嘆「優惠都是被人玩壞的」。

近來有網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」指出，去日本好市多的福岡久山倉庫店消費，結果結帳時，店員說不能免稅，該措施從2月11日開始實施，但又有人說是機器系統壞掉，才導致不能免稅，不知道其中問題為何。另外，九州旅遊社團也有人透露，2月10日在熊本好市多消費，還有享受到免稅，但之後到北九州的好市多結帳，店員卻告知2月11日之後，全日本的好市多都沒有免稅優惠。

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對此，九州阿金姐在臉書上透露，14日詢問日本好市多，得到「從2月12日開始取消免稅優惠」的答案，詢問櫃台人員後，得知「轉賣盛行」是取消的理由之一，讓她直呼「真是可惜了！」從照片中也看到，原本免稅櫃台上面貼有「TAX FREE標示」，目前也已經拆除了。

▲免稅櫃台的「TAX FREE標示」已經被拆掉。（圖／九州阿金姐授權提供）

不少人得知消息後表示，「看吧，優惠都是被人玩壞的」、「非常震驚啊啊啊啊啊」、「九州旅遊社團也有人分享」、「我2/11去買的時候要退稅就被拒絕了，跟我說系統故障了」、「旅行社團也有人在討論」。但阿金姐指出，大家到日本旅遊還是可以去好市多消費，因為就算沒有免稅優惠，還是比日本市價便宜。

此外，阿金姐也透露，日本好市多除了日本和國外的商品之外，不時還會推出不同的台灣名產，像是這期是老楊方塊酥，她都會去購買。她先前也曾拍片分享日本和台灣好市多的差異，發現有不少產品價差很大，而且日本好市多也會推出特別的熟食商品，像是吻仔魚披薩及叉燒披薩。

▼日本好市多也有台灣名產。（圖／九州阿金姐授權提供）

▲即日起至2023年12月31日為止，到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，請務必詳閱使用方法。（圖／Bic Camera提供）