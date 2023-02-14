白色舊衣綠草上拼出雙心、紅雪櫻相映　九族情人節讓情侶驚艷

▲九族文化村募集520件白色舊衣服拼成「心心相衣」的圖案，慶祝雪櫻盛開的情人節。（圖／九族文化村提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今天是西洋情人節，九族文化村特地舉辦「雪櫻情人節」活動，除提供穿著全身白衣的情侶檔門票優惠，也以募集的520件白色舊衣服，在大地拼成「心心相印」的圖案，以慶祝雪櫻盛開的情人佳節。

九族文化村指出，櫻花祭本週進入第一波高峰期，紅色八重櫻和白色雪櫻滿開、將維持一個星期，粉紅色的吉野櫻和富士櫻則剛開2、3成，預計在月底228連假時滿開、進入第二波高峰；因逢寒假尾聲、學校開學，上周末2天連續都湧入破萬人潮。

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活動在天理園的雪櫻樹旁舉行，當2顆白色大愛心在綠草上呈現時，遊客也能從空中纜車上欣賞到雙心圖案，目前進入滿開期的園區櫻花也能一覽無遺，紅色盛開的櫻花也在森林裡形成一條活色的火龍，與白色雪櫻和穿著白色情人裝的伴侶們相互點綴輝映。

九族文化村經理黃瑞奇說明，雪櫻屬重瓣櫻花，也是園區引進的新品種，別名「白色戀人」，因此把西洋情人節訂為「雪櫻情人節」，也在今天舉辦「心心相依（衣）」大地拼圖共創活動，請遊客將家裡不穿的白色舊衣捐出、在大地上再利用來創作，拼出2個心形圖案，不但好玩有趣，更富有建立美好家園、愛地球的意義。

協辦單位水沙連雜誌社也提供「情緣御守」禮品給參與活動者，讓一對情侶直呼：「活動很有意義，櫻花也很漂亮！從沒過這麼特別的情人節！」