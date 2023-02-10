日本品質高「為何旅遊很便宜？」　內行人推爆1原因：台灣太盤

▲原PO認為去日本旅遊很便宜。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者朱祖儀／綜合報導

國門開放後，許多民眾迫不及待衝到日本旅遊。但一名網友好奇，日本整體發展比台灣還強，可是旅遊卻比想像中還便宜，台幣2000元就可以住到很不錯的飯店，用餐也不會比台灣貴太多，如果不算機票的話，以同樣品質的旅遊內容，日本會比台灣還要便宜，好奇其中的原因為何。文章曝光後掀起熱議。

原PO在PTT發文表示，日本開發程度比台灣高上不少，國民所得和消費水準也比台灣高，理論上應該會和歐美一樣，大部分的東西都很貴，不過意外地日本旅遊卻很便宜，以住宿為例，台幣2000元就能住到精華區很不錯的飯店，如果花到5000元已經可以住到很豪華的飯店。

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此外，原PO也說，如果是吃飯的話，日本餐廳不會比台灣貴很多，有些街邊小吃和台灣夜市的價格有得比，不少高級餐廳甚至比同等級的台灣餐廳還便宜，「現在如果不算機票，同樣品質的旅遊內容，日本肯定比台灣還來得便宜」，這樣比較下來，讓他相當好奇，到底為什麼日本旅遊會如此便宜。

不少網友看到後，紛紛說出自己的看法，「10幾年前匯率0.4的時候一點都不便宜」、「日本生活成本很高，人民只好改成旅遊成本比較低」、「國旅一直都不便宜，這兩年忽然又更誇張」、「因為日本貨幣貶值嚴重」、「就是開發高才能便宜」、「因為台灣人變有錢，日本變窮了，你去問30年前的觀光客會不會覺得日本旅遊便宜」。

▲網友討論。（圖／翻攝自PTT）

其中最多人認為的是台灣物價和房價太高，「是台灣的飯店不合理，附近沒人比台灣貴」、「日本物價已經被台灣追上來了」、「主因是台灣飯店貴到很異常」、「應該說為啥台灣旅遊這麼黑心」、「不是便宜是合理，台灣價格根本盤」、「是台灣住宿太貴，品質又沒日本好」、「台灣跟住有關都貴」、「台灣住宿真的貴到嚇死人」、「不要誤會，是台灣太不合理」、「是台灣太盤+1，20年前墾丁行情就是那種走廊改出來的木板牆通鋪，按人頭收一人1千多」、「台灣住宿真的貴到看不懂」、「台灣一堆東西日幣當台幣賣」。

也有網友指出，「日本貴的是交通費，尤其電車，北高的高鐵距離換算到日本大概2、3倍」、「日本交通費很貴，餐廳貴的也很多，台灣人都挑便宜的去吃才會覺得便宜」、「我覺得全面一點比起來台灣其實沒貴多少，但是整體品質差滿多的」。

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