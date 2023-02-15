這小學啟動「作業熔斷機制」　超過9點秒停筆免補交…家長反應曝

▲大陸一間小學近日在校內啟用作業「9點熔斷機制」。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

大陸江蘇省常州市一間小學近日在校內啟用作業「9點熔斷機制」，即超過晚上9點無條件停止作業，旨在保障學生充足的睡眠，引發許多家長關注。對此，有家長認為，此舉能讓學生有更充足的時間休息，老師也會盡量精簡作業，減輕學生負擔；也有人直言，該機制可能會變成孩子不完成作業的藉口。

《極目新聞》報導，常州市博愛小學近日向家長發出通知，為貫徹落實《關於進一步加強中小學生睡眠管理工作的通知》，保障學生充分的休息時間 ，該校將嚴格控制作業總量與時間，並於本學期啟用作業「九點熔斷機制」，即超過晚上9點無條件停止作業，未完成的作業隔天也不用補做，旨在保障學生充足的睡眠。

晚上9點後無條件停止作業，此舉對於學生和家長來說有何意義，是否能夠幫助學生減輕負重？對此，廣州的陳女士表示，女兒正在上五年級，對於老師規定的各科作業，在晚上9點到9點半前可以搞定，「有時候寫作文，就會花多一點時間。其他時候抓緊一些，9點鐘之前可以完成作業。」

不過，家長也坦言，對於比較自覺的學生來說，他們會爭取在9點之前完成功課，進而提高其學習的效率；對於不想學習、不夠自覺的學生來說，該機制可能會變成他們不完成作業的一個藉口，只要一直拖延到9點鐘，就不用做了，因此如何去落實這個機制，對於家長來說可能會有些頭痛。

中國教育科學研究院研究員儲朝暉則表示，學校採取作業「九點熔斷機制」的措施，本身只是一個外在的剛性時間要求，要真正減輕學生的學業負擔，需要建立一個體系，關鍵是從教育評價體系和學校均衡發展兩個方面來突破。

專家指出，規定學生幾點以後不能做作業，只能說是表面措施，不能解決根本問題。追根到底，還是要學校本身提質增效，然後學生、教師在教學當中獲得更大的自主性。在教學過程當中，老師對學生進行評價，真正做到因材施教，不同的孩子是不一樣的，不要用單一的標準去評價所有的孩子，這才是根本性的問題。

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