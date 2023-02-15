2023兔年是大桃花年！命理師授「1招秒脫單」：偷懶的人衰20年

▲命理老師湯鎮瑋分享「催旺金桃花風水術」。（圖／翻攝自臉書）

圖文／CTWANT

2023癸卯兔年是一個大桃花年，擁有滿滿人脈與姻緣的能量！對此，命理老師湯鎮瑋也分享「催旺金桃花風水術」，除了教大家如何在家布局「桃花位」以正式啟動兔年桃花運磁場，他還提醒今年是「雙春年」，因此絕對不能懶惰，否則可能壞了20年的運勢。

湯鎮瑋老師在臉書專頁發文指出，2023癸卯兔年是一個「大桃花年」，擁有滿滿人脈與姻緣的能量。想要在今年擺脫單身、找到好姻緣或增強貴人運人，記得把握桃花吉星降臨眷顧的機會，讓大家在兔年桃花姻緣朵朵開。

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他在節目《命運好好玩》中也分享所謂的「催旺金桃花風水術」，他教大家DIY製作「粉晶蜜果擺鎮」，首先找到一個粉紅色的貝殼或是貝殼容器，在裡面放個蘋果樣式的粉晶，再找些白水晶碎石放入，並加上8顆珍珠，最後記得要將整座「粉晶蜜果擺鎮」擺放於居家2023桃花位「西南方」即布局完成，以此正式啟動兔年桃花運磁場，提升業務人緣或是單身者桃花運，而有對象的為求穩定，也非常推薦擺放。

最後，湯鎮瑋也提醒，2023年因為是「雙春年」、閏二月，所以非常重要，大家要積極開拓桃花、事業運及財運，「絕對不能懶惰，一懶惰可能壞了你接下來10年的運，甚至是20年！」

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