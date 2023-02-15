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想「每周%一次」被妻拒絕！尪提議買春「會找乾淨點的」被罵畜生

夫妻間常常因為生活太忙碌勞累，忽略了對彼此感情的培養。（示意圖／翻攝自pexels）

▲夫妻間常常因為生活太忙碌勞累，忽略了對彼此感情的培養。（示意圖／翻攝自pexels）

文／CTWANT

昨天剛剛過完浪漫的西洋情人節，不少情侶希望與伴侶的關係更進一步，能夠攜手走入婚姻，但進入婚姻的夫妻們，如何維繫感情與性愛上的需求，考驗許多人的智慧。一名人夫網友上網求助大家，提到自己在婚前性慾就很強，與妻子每周都會「來三次」。但婚後過了一年，他發現妻子開始會拒絕他的性愛邀約，提不起「性」致，後來人夫提議想去外面找，還強調會「找乾淨一點的」，結果被妻子痛罵是畜生，現在雙方陷入冷戰，讓這個老公不知如何是好。

這名網友在《Dcard》發文求助網友意見，提到自己一直以來性慾都很強，婚前與妻子每周大概嘿咻3次，對方也都願意配合，甚至還會買性感戰袍誘惑另一半。但現在結婚1年了，原PO發現妻子性致幾乎歸零，「一周能有一次，就很不錯了」。

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後來原PO向妻子公開討論性事，希望能訂出「每周一次」的規則，但老婆覺得工作太累，對性愛提不起勁，先是回他「能不能不要逼我」；後來改口覺得應該要順其自然，逼得原PO開口提議問妻子，「還是我花錢去外面找，找乾淨一點的，而且我只是純抒發不會產生感情」。

原PO因為妻子不願配合性愛，提議想「花錢去外面找」，結果被老婆罵畜生。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO因為妻子不願配合性愛，提議想「花錢去外面找」，結果被痛罵。（圖／翻攝自Dcard）

原PO坦言，妻子聽到他的提議瞬間爆炸，痛罵他只會下半身思考、畜生、噁心，他聽了也很不滿，覺得老婆既然不能滿足他，還把他罵得這麼難聽，雙方目前仍在冷戰。

面對原PO的困擾，多數網友直言「你好自私都只想得到自己，你想到的方式都是在解決自己的問題，但老婆的問題才是癥結點吧」；還有人提醒，「你要確定去外面找會是乾淨的耶，等等帶病回家傳染給你老婆」，更有人語重心長地勸原PO，「不要背著老婆找，要找也要有共識，不然被抓到你真的會死得很慘」。

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